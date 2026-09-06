Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ – Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η πολύπλευρη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ να παίρνει ξανά πολεμικά χαρακτηριστικά, ενώ στον Λίβανο μένεται η σύραξη μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna και την κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη του στενού του Ορμούζ, έγραψαν σε μια ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

Τρία πετρελαιοφόρα στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με το IRGC.

Όπως αναφέρθηκε, τα M/T Downy και M/T Stark 1 τέθηκαν οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το M/T Kylo, το οποίο ήταν άφορτο, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε να καταστεί ακατάλληλο για χρήση.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλοία αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η CENTCOM καταγράφει μεγάλες εκρήξεις και πύρινες μπάλες να υψώνονται μετά τα πλήγματα στα πλοία.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ September 6, 2026

«Αν πυροβολήσετε δύο, θα καταστρέψουμε τρία»

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, συνδέοντας τα αμερικανικά πλήγματα με τις προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις.

«Αν πυροβολήσετε δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη υψηλότερο οικονομικό κόστος, θα καταστρέψουμε τρία από τα δικά σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία κατάφεραν να αποφύγουν τις ιρανικές επιθέσεις.

Το IRGC μιλά για πλήγματα σε αμερικανικά πλοία

Το Ιράν, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή τους μέσω του κρατικού πρακτορείου IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό.

Σύμφωνα με το IRGC, τα δύο πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές και «αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν». Η CENTCOM, από την πλευρά της, διαψεύδει ότι τα πλοία υπέστησαν πλήγματα και αναφέρει ότι απέφυγαν επιτυχώς τις ιρανικές επιθέσεις.

Προειδοποίηση για «πιο αυστηρά» αντίποινα

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα πετρελαιοφόρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές τους δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα σε μη εγκεκριμένη διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τρία πλοία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το IRGC προειδοποίησε παράλληλα τα υπόλοιπα πλοία να μην επιχειρούν να διέρχονται από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ιρανικών ισχυρισμών από την CENTCOM, ενώ δεν είχαν καταγραφεί άμεσα σχετικές αναφορές από την UKMTO για εμπορικά δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις επιθέσεις, τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα είναι «πιο αυστηρά από πριν» και ενδέχεται να επεκταθούν.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα αντιπαράθεση εκτυλίσσεται με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να πιέσει την Τεχεράνη να χαλαρώσει τον έλεγχο που ασκεί στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, ενώ το Ιράν επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική του δικαιοδοσία.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις οικονομικές πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε νέες κυρώσεις εναντίον προσώπων και οργανισμών που φέρεται να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το IRGC, επιδιώκοντας την οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τη σύγκρουση

Την ώρα που η στρατιωτική ένταση αυξάνεται, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να υποβαθμίσει πολιτικά το μέγεθος της σύγκρουσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον έκτο μήνα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τη σύγκρουση «πόλεμο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ την περιέγραψε ως «μικρές πατάτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι νέες επιθέσεις σε πλοία αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με το Ιράν να προειδοποιεί ήδη ότι η επόμενη απάντησή του μπορεί να είναι ακόμη πιο σκληρή.

Ο IDF διενεργεί πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την εκτόξευση drones από τη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινος στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής την οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ στον νότιο Λίβανο, λέγοντας πως επρόκειτο να το πλήξει επειδή χρησιμοποείται από τη Χεζμπολάχ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Προχθές, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Από τις 2 Μαρτίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο.

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