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06.09.2026 08:48

Άννα Βίσση: Χορεύει στο στούντιο το νέο της τραγούδι και ξεσηκώνει το Instagram (Video)

06.09.2026 08:48
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Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Όχι Γιατί», λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια επιστρέφει δισκογραφικά με ένα κομμάτι που φιλοδοξεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη της επιτυχία. Με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, «ρίχνει» στην αγορά ένα τραγούδι που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να «σαρώσει» τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στις streaming πλατφόρμες.

Το “Όχι Γιατί” είναι μια παθιασμένη ρούμπα, η οποία «υμνεί» έναν έρωτα που δεν υπακούει στη λογική. Ένα συναίσθημα δυνατό και απόλυτο, που ξεπερνά τα συνηθισμένα και δεν περιορίζεται μόνο στις απλές, καθημερινές στιγμές που μοιράζεται ένα ζευγάρι.

Θέλοντας να «ιντριγκάρει» ακόμη περισσότερο τους θαυμαστές της και να τους δώσει μια πρώτη γεύση από τη νέα της μουσική πρόταση, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα preview video. Σε αυτό, εμφανίζεται μαζί με την μπάντα της στο στούντιο, να ερμηνεύουν το κομμάτι και να χορεύουν στους ρυθμούς του.

Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευσή του, το βίντεο ξεπέρασε τα 22 χιλιάδες likes, συγκεντρώνοντας παράλληλα εκατοντάδες σχόλια και κοινοποιήσεις.

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