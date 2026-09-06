Θεσσαλονίκη: 9 προσαγωγές πριν και μετά τις χθεσινές πορείες – 6 συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοφορία και απάτη

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Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν χθες, κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ. Έγιναν μάλιστα συνολικά εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, ή μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη, καθώς ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη.

Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Οι κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές, αγωνιστικές και μαζικές, ενώ από την αστυνομία μεγάλη βαρύτητα δόθηκε ουσιαστικά στους προληπτικούς ελέγχους. Συνολικά έγιναν χθες 175 προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί από τους διαδηλωτές που είχαν μαζί τους κάποια σακίδια, αναγκάστηκαν από την αστυνομία να τα ανοίξουν και έγιναν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχαν μέσα και εάν είχαν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μαζί τους.

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