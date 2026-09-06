Ινδονησία: «Βρυχάται» ξανά το διαβόητο ηφαίστειο Κρακατόα – 6 αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω τέφρας

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Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία έξι αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων από την πρωτεύοσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα και άλλα τρία που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπαντούνγκ και της Ραντίν, που βρίσκεται κοντά στην Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει, δήλωσε ο Ντούντι Πουρβαγκάντι σε συνέντευξη Τύπου.

Λίγο μετά, το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αναστολή πτήσεων έως τις 17:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ περισσότερες από 200 πτήσεις και 20.000 επιβάτες έχουν ήδη επηρεαστεί

Δοκιμές έδειξαν τη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στη ζώνη του διεθνούς αεροδρομίου Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα με αποτέλεσμα το κλείσιμο του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Μεταφορών.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα», εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας χθες Σάββατο με την έκλυση λάβας και τον ήχο εκρήξεων να φθάνει σε απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ηφαιστειολογική υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως δύο νέες εκρήξεις καταγράφηκαν σήμερα.

Είναι διαβόητο για την καταστροφική και κολοσσιαία έκρηξή του το 1883, όταν παρήγαγε τον ισχυρότερο ήχο που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Ακούστηκε μέχρι και 4.800 χιλιόμετρα μακριά. Προκάλεσε κύματα ύψους έως 40 μέτρων. Αυτά ισοπέδωσαν εκατοντάδες χωριά και κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 36.000 ανθρώπους. Η ηφαιστειακή στάχτη σκίασε τον ουρανό. Αυτό μείωσε την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 1,2°C για τα επόμενα χρόνια.

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