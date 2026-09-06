Μίνα Καραμήτρου για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Πολύ βαριά η καλημέρα σήμερα» – «Από χθες παγώσαμε όλοι» (Video)

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Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα μετά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Athens Flying Week, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πιλότους. Η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησαν για το τραγικό συμβάν στην έναρξη της σημερινής εκπομπής στον ΣΚΑΪ.

«Χάσαμε τους δύο “αετούς” μας»

«Βαριά η καλημέρα σήμερα, πολύ βαριά η καλημέρα. Από χθες παγώσαμε όλοι, που είδα το Phantom να πέφτει, να χάνουμε τους δύο πιλότους μας», ανέφερε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου και συνέχισε συγκλονισμένη: «Θρηνεί η Πολεμική Αεροπορία, όλοι θρηνούμε που χάσαμε τους δύο “αετούς” μας».

«Αυτές οι εικόνες μας στεναχωρούν»

«Είμαστε περήφανοι για την ελληνική αεροπορία, τους Έλληνες πιλότους. Αυτές οι εικόνες μας στεναχωρούν και θέλουμε να εκφράσουμε από την καρδιά μας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο “αετών” μας. Να είναι το τελευταίο περιστατικό και το Κράτος να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες», είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

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