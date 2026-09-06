Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Μέρισμα ανάπτυξης» με φόντο τις κάλπες
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τορπίλες στο «κόμμα Μητσοτάκη»
Real news: Ο Ερντογάν απειλεί γιατί… φοβάται!
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Νόθα» ηγεσία Μητσοτάκη στη ΝΔ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Δώσανε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Mr. Predator
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολοι εναντίον του Μητσοτάκη
ΕΣΤΙΑ: Υποχωρούμε λεονταρίζοντας: Διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα!
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια
Documento: Η ΔΕΘ των ΔΕΝ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της ΝΔ
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