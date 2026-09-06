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06.09.2026 12:59

Η επική ατάκα του Πινέδα στον Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου» (Video)

06.09.2026 12:59
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Τη σχέση με τον Ματίας Αλμέιδα σχολίασε με ευφάνταστο τρόπο ο Ομπερλίν Πινέδα. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μοντερέι με την Τολούκα για τον τελικό του Leagues Cup, η προσοχή στράφηκε στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί ο Αργεντινός τεχνικός με τον Μεξικανό άσο.

Οι δυο τους συνυπάρχουν για τρίτη φορά στην καριέρα μετά τις Τσίβας και ΑΕΚ και με περισσότερους από 200 αγώνες υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα, ο Πινέδα θέλησε να αποτυπώσει τη ξεχωριστή τους σχέση, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη γυναίκα του.

«Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.  Ο Αλμέιδα από τη μεριά του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πινέδα αφήνοντας πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο να μην τον χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης:

«Είναι αυθεντικός, ευγενικός, ταπεινός και ένας σπουδαίος παίκτης. Όποιος τον είδε να προπονείται στα 13 του σίγουρα θα δει ακόμα το ίδιο ταλέντο, δεδομένου του πόσους τίτλους έχει κερδίσει. Ο Τύπος δεν τον έχει εκτιμήσει όσο εγώ, δεδομένου ότι έχει επιλεγεί τρεις φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον παίρνω μαζί μου όπου μπορώ γιατί είναι ο καλύτερος… Αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο», τόνισε ο «Πελάδο».

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