Ηλεία: 58χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του

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Στο πένθος βυθίστηκε η Ζαχάρω Ηλείας με το άκουσμα του θανάτου ενός πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 58 ετών.

Ο 58χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία χθες στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί για εργασία το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το περιστατικό μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού του, το οποίο και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

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