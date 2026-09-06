Ηλεία: 58χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο πένθος βυθίστηκε η Ζαχάρω Ηλείας με το άκουσμα του θανάτου ενός πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 58 ετών.
Ο 58χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία χθες στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί για εργασία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το περιστατικό μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού του, το οποίο και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
Διαβάστε επίσης:
Πώς τα εναέρια μέσα έσβησαν την πυρκαγιά στις Αφίδνες – Ρίψεις νερού με χειρουργική ακρίβεια στις πύρινες εστίες
Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο έπειτα από φωτιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων
Αποκόρωνας: Η νέα δασκάλα κοιμήθηκε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της, δεν έβρισκε σπίτι- Πώς έδρασε ο Δήμος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.