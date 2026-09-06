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06.09.2026 13:22

Πώς τα εναέρια μέσα έσβησαν την πυρκαγιά στις Αφίδνες – Ρίψεις νερού με χειρουργική ακρίβεια στις πύρινες εστίες

06.09.2026 13:22
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την άμεση κινητοποίηση κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες.

«Κλειδί» στις επιχειρήσεις ήταν οι «χειρουργικές» ρίψεις από τα εναέρια, μέσα σύμφωνα με μαρτυρίες.

Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.

Μάλιστα η εξέλιξή της ήταν τέτοια που η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να ενισχύσει τις δυνάμεις στην περιοχή.

Παράλληλα, στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σε εφαρμογή τέθηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,
  • στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος
  • στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.

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