Πώς τα εναέρια μέσα έσβησαν την πυρκαγιά στις Αφίδνες – Ρίψεις νερού με χειρουργική ακρίβεια στις πύρινες εστίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την άμεση κινητοποίηση κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες.

«Κλειδί» στις επιχειρήσεις ήταν οι «χειρουργικές» ρίψεις από τα εναέρια, μέσα σύμφωνα με μαρτυρίες.

Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Μάλιστα η εξέλιξή της ήταν τέτοια που η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να ενισχύσει τις δυνάμεις στην περιοχή.

Παράλληλα, στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σε εφαρμογή τέθηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος

στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο έπειτα από φωτιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων

Αποκόρωνας: Η νέα δασκάλα κοιμήθηκε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της, δεν έβρισκε σπίτι- Πώς έδρασε ο Δήμος

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Στο «μικροσκόπιο» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου – Tι λένε Φραγκούλης, Ιατρίδης

