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06.09.2026 14:00

Μεγάλη φωτιά τώρα στο Κλειδί Βοιωτίας – 55 πυροσβέστες και 11 εναέρια στη μάχη και 112 για ετοιμότητα

06.09.2026 14:00
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φωτογραφία αρχείου

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:30.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Θωμά στη Βοιωτία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί. Μέσω του μηνύματος, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 7 αεροσκάφη επιπλέον. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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