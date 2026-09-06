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06.09.2026 13:44

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Βρέθηκε στη Βενετία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και έγινε viral (Photos)

06.09.2026 13:44
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Στη Βενετία βρίσκεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, με αφορμή το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την παρουσία του στη διοργάνωση και το μήνυμα: «VENEZIA83 – Mr. Nelson, Did you kill people?»

Η ανάρτηση έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας με την Armani Beauty, όπως μαρτυρούν και τα σχετικά hashtags που χρησιμοποίησε ο ίδιος.

Οι φωτογραφίες του συγκέντρωσαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερα από 41.600 likes, ενώ κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν εκατοντάδες σχόλια.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή του ήταν και συνάδελφοί του, αλλά και θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν πολύ θετικά την εμφάνισή του.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης συνεχίζει έτσι να μοιράζεται με το κοινό του στιγμές από την παρουσία του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε από την παραμονή του στην πόλη.

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