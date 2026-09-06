Απάντηση Σαμαρά στον πρωθυπουργό: Άλλο η παράταξη άλλο το κόμμα Μητσοτάκη – Σκληρή επίθεση

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Μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους λίγα λεπτά με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου στην 90η ΔΕΘ, κατά την οποία ο πρωθυπουργός τον κατηγόρησε πως διαθέτει «τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη ΝΔ».

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «περιφρονεί τον λαό» και αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική του διαδρομή, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία, και του πρότεινε να «ανησυχεί» για τη «δική του υστεροφημία».

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

»Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

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