Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

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Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεσταμπλ.



Σύμφωνα με εικόνες που εξασφάλισε το Page Six, η ηθοποιός και ο μουσικός εμφανίζονται να κάνουν βόλτα στο Παρίσι, με τον Ντεσταμπλ να κρατά το νεογέννητο σε μάρσιπο.

Natalie Portman welcomes baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/RSauoB571b pic.twitter.com/sWr687igae September 5, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 46χρονος σύντροφός της έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ξεκίνησαν να είναι ζευγάρι, στις αρχές του 2025. Η Πόρτμαν έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο.



Η ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar για το «προνόμιο» και το «θαύμα» της διεύρυνσης της οικογένειάς της. Όπως είχε πει: «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», διευκρινίζοντας ότι αυτή ήταν «πιθανότατα η τελευταία φορά» που θα έμενε έγκυος. «Αυτή τη φορά υπάρχει μια ηρεμία και, γνωρίζοντας τον εαυτό μου, ξέρω με ποιον θέλω να περνάω χρόνο, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου. Αυτό κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα» εξήγησε η Πόρτμαν.

Η Νάταλι Πόρτμαν ζει στη Γαλλία από το 2014, όταν εκείνη και ο πρώην σύζυγός της, Μπέντζαμιν Μίλιπεντ, εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί δύο χρόνια νωρίτερα. Ο γιος τους, Άλεφ, ήταν παρών στον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2012 στο Μπιγκ Σερ της Καλιφόρνια, σε ηλικία μόλις ενός έτους. Τον Φεβρουάριο του 2017, απέκτησαν και την κόρη τους, Αμαλία, η οποία είναι σήμερα 9 ετών.

Η Πόρτμαν και ο Μίλιπεντ έχουν αναλάβει από κοινού την ανατροφή των παιδιών τους από τότε που έληξε ο γάμος τους το 2023, μετά από δημοσιεύματα για φερόμενη σχέση του Μπέντζαμιν Μίλιπεντ με την ακτιβίστρια Καμίλ Ετιέν. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός υπέβαλε αθόρυβα αίτηση για τη λύση του γάμου τους και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς η Πόρτμαν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ντεσταμπλ, ωστόσο οι δυο τους εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2025. Ο μουσικός, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Tepr, διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την ηθοποιό Λουίζ Μπουργκουάν, με την οποία έχει δύο γιους, τον Ετιέν και τον Βαντίμ, που γεννήθηκαν το 2016 και το 2020 αντίστοιχα.

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