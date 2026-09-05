search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 11:38

Γιάννης Ζουγανέλης για τη σύζυγό του: «Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια, είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα»

05.09.2026 11:38
zouganelis_ert

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σχέση με τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη, με την οποία είναι παντρεμένοι εδώ και 45 χρόνια, αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερο άνθρωπο και εξαιρετική σύντροφο και μητέρα.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί την κόρη τους, Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Τόνισε ότι για να διατηρηθεί ένας γάμος χρειάζεται αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, ουσιαστική αγάπη και διάθεση να ξεπερνιούνται οι διαφωνίες. Παράλληλα, χαρακτήρισε την οικογένειά του προσωπικό του «καταφύγιο».

Όσο για την Ισιδώρα, την περιέγραψε ως ξεχωριστή προσωπικότητα, καλή σύντροφο και μητέρα, με ξεκάθαρη στάση απέναντι στην κόρη τους. Όπως είπε:

«Με την Ισιδώρα είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι.

Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη, μπορεί να υπάρξει διαφωνία.

Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία. Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας».

Διαβάστε επίσης:

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους – Νονός ο Αντίνοος Αλμπάνης

Τη συμβουλή της Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε η Τζένιφερ Άνιστον σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

mitsotakis_thessaloniki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

dark-web
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

1 / 3