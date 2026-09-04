Τη συμβουλή της Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε η Τζένιφερ Άνιστον σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

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Τη συμβουλή που της είχε χαρίσει η Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) μοιράστηκε η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis), «The Book of Possibility», η σταρ ρωτήθηκε για την καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσε να μεταφέρει στο κοινό.

Σύμφωνα με το People επέλεξε να μοιραστεί τα λόγια της «αγαπημένης της φίλης», η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στις 25 Αυγούστου.

«Εκείνη συνήθιζε να λέει: “Κυνήγησα μερικά ουράνια τόξα, άλλα τα πρόλαβα και άλλα τα έπιασα”. Όποτε, θα έλεγα απλώς, κυνηγήστε τα όνειρά σας και πιάστε μερικά ουράνια τόξα. Κυνηγήστε τα ουράνια τόξα», είπε η Τζένιφερ Άνιστον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσημη πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» και η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι συνεργάστηκαν το 2018 στην ταινία «Dumplin’», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ (Danielle Macdonald) στον ρόλο μιας έφηβης που δεν αισθανόταν ότι ανήκει στο περιβάλλον της και αποφασίζει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς.

Η Άνιστον υποδύθηκε τη μητέρα της, η οποία υπήρξε πρώην βασίλισσα της ομορφιάς, ενώ η Ντόλι Πάρτον υπέγραψε το soundtrack της ταινίας. Για τις ανάγκες του φιλμ, η θρυλική σταρ έγραψε έξι νέα τραγούδια, ενώ το άλμπουμ συμπλήρωναν επανεκτελέσεις παλαιότερων μεγάλων επιτυχιών της, συμπεριλαμβανομένου του «Jolene».

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