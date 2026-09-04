Τραγωδία στον Διόνυσο: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ – Έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

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Νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης, έπειτα από ενημέρωση ιερέα προς τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ιερέας επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε ότι ο ψάλτης ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος από την εσωτερική πλευρά. Για τον λόγο αυτό κλήθηκε η Πυροσβεστική, προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ και να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Εκεί εντοπίστηκε ο άνδρας νεκρός, με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι. Το συγκεκριμένο αντικείμενο βρέθηκε δίπλα του.

Δεν εντοπίστηκε σημείωμα

Κατά την έρευνα στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να δίνει εξηγήσεις για όσα προηγήθηκαν.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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