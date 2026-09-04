Μεξικό: Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ (Video)

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Νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο βρέθηκε την Παρασκευή ο ομοσπονδιακός βουλευτής του Μεξικού Ζενιαζέν Εσκομπάρ, στην Πολιτεία Βερακρούς, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.
Ο 42χρονος εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού, μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη δρόμου. Σε μικρή απόσταση από το όχημα βρέθηκε ένα όπλο.
«Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας Βερακρούς, Ρικάρντο Αουέντ.
Ο ίδιος δεν διευκρίνισε εάν οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο την ανθρωποκτονία ή την αυτοκτονία, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η Βερακρούς συγκαταλέγεται στις Πολιτείες του Μεξικού που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα βίας, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Εσκομπάρ ήταν εκπαιδευτικός και είχε συνδικαλιστική δράση, προτού ακολουθήσει πολιτική σταδιοδρομία.
Από το 2018 έως τον Οκτώβριο του 2023 διετέλεσε υπουργός Παιδείας της Βερακρούς, ενώ το 2024 εξελέγη στην ομοσπονδιακή Βουλή του Μεξικού.
Στις 28 Μαΐου 2026 είχε βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίου στη Βουλή, στο Σαν Λάζαρο, όταν ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με άλλον βουλευτή.
Έπειτα από ανταλλαγή προσβολών, ο Εσκομπάρ σηκώθηκε από το έδρανό του και πήρε στάση μάχης, δείχνοντας έτοιμος να έρθει στα χέρια με τον συνάδελφό του. Άλλοι βουλευτές παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή.
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