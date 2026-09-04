Μεξικό: Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ (Video)

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Νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο βρέθηκε την Παρασκευή ο ομοσπονδιακός βουλευτής του Μεξικού Ζενιαζέν Εσκομπάρ, στην Πολιτεία Βερακρούς, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού, μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη δρόμου. Σε μικρή απόσταση από το όχημα βρέθηκε ένα όπλο.

«Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας Βερακρούς, Ρικάρντο Αουέντ.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε εάν οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο την ανθρωποκτονία ή την αυτοκτονία, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, fue hallado muerto dentro de su vehículo en la carretera que conecta a Xalapa con el puerto de Veracruz. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en https://t.co/WxaX3JdLDz pic.twitter.com/KmHJ3ln4DK — N+ FORO (@nmasforo) September 4, 2026

Η Βερακρούς συγκαταλέγεται στις Πολιτείες του Μεξικού που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα βίας, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Εσκομπάρ ήταν εκπαιδευτικός και είχε συνδικαλιστική δράση, προτού ακολουθήσει πολιτική σταδιοδρομία.

Από το 2018 έως τον Οκτώβριο του 2023 διετέλεσε υπουργός Παιδείας της Βερακρούς, ενώ το 2024 εξελέγη στην ομοσπονδιακή Βουλή του Μεξικού.

🔴 ¿Suicidio y le dio tiempo de acomodar el arma?



Las contracciones empiezan a surgir en el gobierno de Veracruz, sobre fallecimiento del Diputado Federal por Morena, Zenyazen Escobar.



Ricardo Ahued, Secretario de Gobierno de Rocio Nahle, aseguró que los primeros indicios no… pic.twitter.com/sCDfBPyugP September 4, 2026

Το επεισόδιο στη Βουλή τον περασμένο Μάιο

Στις 28 Μαΐου 2026 είχε βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίου στη Βουλή, στο Σαν Λάζαρο, όταν ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με άλλον βουλευτή.

Έπειτα από ανταλλαγή προσβολών, ο Εσκομπάρ σηκώθηκε από το έδρανό του και πήρε στάση μάχης, δείχνοντας έτοιμος να έρθει στα χέρια με τον συνάδελφό του. Άλλοι βουλευτές παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή.

ÚLTIMA HORA



Matan a balazos a Zenyazen Escobar @ZenyazenEscobar , diputado federal de Morena, en Veracruz.



El legislador de 42 años fue localizado sin vida este viernes en la comunidad de Chicaxtle, municipio de Puente Nacional.



Escobar fue secretario de Educación durante el… pic.twitter.com/r6bRFTHBA4 September 4, 2026

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