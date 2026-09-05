H Σαμπαλένκα διέκοψε τον αγώνα του US Open λόγω… μυρωδιάς κάνναβης – «Κάποιος καπνίζει χόρτο» (Video)

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο ένα στον κόσμο, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη διακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα της στον τρίτο γύρο του US Open την Παρασκευή, διακόπτοντας το παιχνίδι για να ειδοποιήσει τον διαιτητή για μια έντονη μυρωδιά κάνναβης που ανέδυε στο γήπεδο του σταδίου Louis Armstrong.

Η Σαμπαλένκα, η οποία είχε κάνει ένα γρήγορο ξεκίνημα για να προηγηθεί με 3-0 πριν εξασφαλίσει τη νίκη με 3 σετ εναντίον της Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουζμπεκιστάν, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σερβίς της, επισημαίνοντας τη μυρωδιά πριν ξαναρχίσει το παιχνίδι.

Sabalenka halted her US Open match due to a spectator who was smoking marijuana in the stands.

"It's very strong."



Can you believe this shit is happening in New York? pic.twitter.com/rRE1SB05I7 — Greggs (@greggs_tn) September 4, 2026

«Κάποιος καπνίζει χόρτο», είπε η πρώτη στην κατάταξη Σαμπαλένκα στη διαιτητή καθώς σέρβιρε με 30-0. «Θα σας πείραζε… επειδή είναι τόσο δυνατό;».

Η Σαμπαλένκα δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε αντίρρηση να διασκεδάσει κανείς, αλλά ζήτησε να μην καπνίζει κανείς κοντά στο κορτ.

«Είπα, παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να καπνίζετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να χαλαρώνετε όσο μπορείτε, αλλά σας παρακαλώ μην το κάνετε αυτό κοντά στα γήπεδα τένις», είπε χαμογελώντας η Σαμπαλένκα. «Είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστείς αυτή τη μυρωδιά ενώ προσπαθείς να αγωνιστείς όσο καλύτερα μπορείς».

Η μυρωδιά της κάνναβης έχει γίνει ένα οικείο — αν και ανεπιθύμητο — χαρακτηριστικό στο Flushing Meadows, με τους παίκτες να παραπονιούνται για την απόσπαση της προσοχής στο παρελθόν.