Τραμπ: «Ανάξιος λόγου» ο πόλεμος στο Ιράν – Υποβάθμιση έως και εξαφάνιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Παρασκευή τον πόλεμο στο Ιράν «ασήμαντο», σε μια τελευταία προσπάθεια υποβάθμισης μιας εξάμηνης σύγκρουσης που προκάλεσε απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και οδήγησε στον θάνατο 18 Αμερικανών στρατιωτικών.

«Πολλοί άνθρωποι δεν το αποκαλούν πόλεμο. Εγώ το αποκαλώ στρατιωτική σύγκρουση επειδή είναι μικρά πράγματα για εμάς. Δεν είναι κάτι μεγάλο», είπε στο Οβάλ Γραφείο.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί «πόλεμος», καθώς οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις έληξαν πριν από μήνες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ομοίως τη σύγκρουση ως περιοδική και χαμηλής έντασης, παρά τους τακτικούς γύρους αντεπιθέσεων.

«Θα έλεγα ότι είναι κατά διαστήματα. Ξέρετε, κάνουμε κατά διαστήματα πλήγματα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Υπάρχει μεγάλη αλήθεια ότι δεν πολεμάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν μάχες».

Αυτή την εβδομάδα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν στοχεύσει σχεδόν 60 στρατιωτικούς στόχους γύρω από το Στενό του Ορμούζ — συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αεράμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων, δυνατοτήτων ναρκοθέτησης και θέσεων επικοινωνιών — ενώ ταυτόχρονα συνόδευαν πλοία μέσω της πλωτής οδού.

Η κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ξεπερνούσε μια στρατιωτική στρατηγική, εστιάζοντας αντ’ αυτού στον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν επιβάλλοντας κυρώσεις στους εμπορικούς του εταίρους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν τιμωρήσει την Κίνα, τη μεγαλύτερη οικονομική σανίδα σωτηρίας της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να φιλοξενήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για επίσημη επίσκεψη αυτόν τον μήνα, υποβάθμισε τη βοήθεια που παρέχει το Πεκίνο.

«Δεν εμπλέκονται πραγματικά. Πολύ μικρή εμπλοκή από την Κίνα. Η Κίνα θα μπορούσε να έχει άφθονη εμπλοκή», είπε.

Επίσης, εξήρε πιθανές νέες διαδρομές και αγωγούς που θα μπορούσαν να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης μιας χερσαίας εναλλακτικής λύσης μέσω της Συρίας.

«Θα καταλήξουν με ένα φρικτό στενό που δεν θα είναι πλέον απαραίτητο», είπε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ομοίως τη σύγκρουση ως περιοδική και χαμηλού βαθμού, παρά τους τακτικούς γύρους αντεπιθέσεων.

«Θα έλεγα ότι είναι κατά διαστήματα. Ξέρετε, κάνουμε κατά διαστήματα πλήγματα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Υπάρχει μεγάλη αλήθεια ότι δεν πολεμάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν μάχες».

Επίσης, εξήρε πιθανές νέες διαδρομές και αγωγούς που θα μπορούσαν να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης μιας χερσαίας εναλλακτικής λύσης μέσω της Συρίας.

«Θα καταλήξουν με ένα φρικτό στενό που δεν θα είναι πλέον απαραίτητο», είπε.

Ο Τραμπ έθεσε επίσης το ενδεχόμενο μιας νέας επιχείρησης σύντομα για την εξάλειψη μιας φερόμενης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης νότια της Τεχεράνης .

«Μπορεί να χτυπήσουμε την Αξίνα πολύ σύντομα», είπε, αναφερόμενος στην υπόγεια εγκατάσταση όπου πιστεύεται ότι το Ιράν έχει μετακινήσει μέρος του αποθέματός του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Αλλά εξακολουθούσε να επιμένει ότι η σύγκρουση δεν ήταν πόλεμος.

«Είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, αλλά είναι πολύ μικρή. Θα μπορούσα να φανταστώ κάποιον να μην την αποκαλεί πόλεμο», είπε.

Συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πώς το ονομάζεις. Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει τεράστια επιτυχία».

Διαβάστε επίσης:

Μεξικό: Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ (Video)

Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Κακοδικία μετά το αδιέξοδο των ενόρκων για τη δολοφονία των τριών παιδιών της – Τι ακολουθεί

Αμερικανικές εταιρείες με «άκρες» στον Τραμπ διεκδικούν μερίδιο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας