Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Κακοδικία μετά το αδιέξοδο των ενόρκων για τη δολοφονία των τριών παιδιών της – Τι ακολουθεί

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Προς κήρυξη κακοδικίας οδηγείται στη Μασαχουσέτη η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της πρώην νοσηλεύτριας που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023. Έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή απόφαση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένας από τους 12 διαφώνησε με τους υπόλοιπους.

Ο δικαστής γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κηρύξει τη διαδικασία άκυρη λόγω αδυναμίας των ενόρκων να εκδώσουν ομόφωνη ετυμηγορία, αφήνοντας ωστόσο περιθώριο μίας ώρας για την κατάθεση έφεσης.

Η κήρυξη κακοδικίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η υπόθεση κλείνει. Η εισαγγελία μπορεί να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία και να ζητήσει νέα δίκη ενώπιον διαφορετικού σώματος ενόρκων ή να διαπραγματευτεί με την κατηγορούμενη συμφωνία παραδοχής ενοχής. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα πλήρους απόσυρσης των κατηγοριών.

Σε σοβαρές κακουργηματικές υποθέσεις, πάντως, οι εισαγγελικές αρχές κατά κανόνα επιδιώκουν επανάληψη της δίκης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πραγματοποιηθεί από την αρχή η επιλογή των ενόρκων και θα οριστεί νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Μέχρι τότε, η Κλάνσι αναμένεται να παραμείνει στο ψυχιατρικό ίδρυμα όπου ήδη νοσηλεύεται, σύμφωνα με το BBC. Οι συνήγοροί της έχουν πάντως τη δυνατότητα να ζητήσουν επανεξέταση της κατάστασής της.

Οι κατηγορίες για τους θανάτους των τριών παιδιών

Η 36χρονη αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για δολοφονία εκ προμελέτης σε σχέση με τους θανάτους της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόουσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν.

Οι ένορκοι μπορούσαν επίσης να εξετάσουν ελαφρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνο δευτέρου βαθμού, χωρίς προμελέτη, καθώς και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σε περίπτωση καταδίκης για τη βαρύτερη κατηγορία, η ποινή θα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ήταν ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Για ελαφρύτερη καταδίκη θα μπορούσε να προβλέπεται δικαίωμα αποφυλάκισης έπειτα από δεκαετίες, ενώ πιθανό σενάριο ήταν και ο ισόβιος εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά

Η ίδια δεν αμφισβητεί ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας τον Ιανουάριο του 2023. Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και πήδηξε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της. Η απόπειρα την άφησε παράλυτη.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης όταν σκότωσε τα παιδιά και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ο δικηγόρος της, Κέβιν Ρέντινγκτον, επιχείρησε να πείσει τους ενόρκους ότι η πελάτισσά του δεν θα έπρεπε να κριθεί ένοχη λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης ή λόγω παραφροσύνης. Την παρουσίασε ως μια στοργική μητέρα που βίωσε ψυχωτικό επεισόδιο τη στιγμή των φόνων.

Η μάχη με την ψυχική της υγεία μετά την τρίτη γέννα

Συγγενείς της κατηγορούμενης, μεταξύ των οποίων και ο πρώην σύζυγός της, κατέθεσαν αναλυτικά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.

Όπως ανέφεραν, είχε επανειλημμένα αναζητήσει θεραπεία από επαγγελματίες υγείας και της είχε χορηγηθεί σειρά φαρμακευτικών αγωγών.

Η εισαγγελία δεν αμφισβήτησε ότι η πρώην νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης αντιμετώπιζε ψυχικές δυσκολίες. Υποστήριξε, όμως, ότι ήταν σε θέση να αντιληφθεί πως η δολοφονία των παιδιών της ήταν άδικη πράξη και ότι, παρά τη γνώση αυτή, επέλεξε συνειδητά να την πραγματοποιήσει.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, την κατάθεση ψυχολόγου που εξέτασε την κατηγορούμενη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε σχεδιάσει να αυτοκτονήσει και αποφάσισε να σκοτώσει τα παιδιά της επειδή ήταν «πεπεισμένη πως θα υπέφεραν χωρίς εκείνη».

Το κινητό και ο υπολογισμός του χρόνου επιστροφής του συζύγου

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από την κατηγορούσα αρχή στις κινήσεις που προηγήθηκαν των φόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Κλάνσι έστειλε τον σύζυγό της να παραλάβει παραγγελία φαγητού και να περάσει από το φαρμακείο, αφού προηγουμένως είχε υπολογίσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου πόσο χρόνο θα χρειαζόταν εκείνος για να επιστρέψει στο σπίτι.

Ο Πάτρικ Κλάνσι κατέθεσε ότι η σύζυγός του είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό, χωρίς όμως τις επόμενες ημέρες να εμφανίζει σημάδια ότι σχεδίαζε να βλάψει είτε τον εαυτό της είτε τα παιδιά.

Όταν εκείνος έφυγε για να παραλάβει το δείπνο, όπως είπε, η συμπεριφορά της ήταν «φυσιολογική».

Οι δυο τους μίλησαν για λίγο τηλεφωνικά ενώ βρισκόταν στο φαρμακείο. Όταν επέστρεψε, τη βρήκε πεσμένη στο έδαφος στην πίσω αυλή, με τραύματα από μαχαίρι στους καρπούς και στον λαιμό. Εκείνη του είπε ότι είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Όταν τη ρώτησε πού βρίσκονταν τα παιδιά, του απάντησε ότι ήταν στο υπόγειο.

Η αναφορά στη «φωνή ενός άνδρα»

Αρκετοί μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσαν επίσης ότι αργότερα, ενώ η 36χρονη νοσηλευόταν, είχε μιλήσει για μια φωνή που άκουσε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ανέφερε ότι επρόκειτο για τη φωνή ενός άνδρα, η οποία της έλεγε πως, αν δεν ενεργούσε, θα έχανε την ευκαιρία της.

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