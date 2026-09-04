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04.09.2026 23:31

IBT Crete: Νίκη για τον Ολυμπιακό στο πρώτο δυνατό τεστ – 82-77 τη Φενερμπαχτσέ

04.09.2026 23:31
olympiakos fener

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Με νίκη ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός το πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας του, καθώς επικράτησε της Φενερμπαχτσέ με 82-77, στο πλαίσιο του Crete International Basketball Tournament, στα «Δύο Αοράκια».

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, καθώς η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 37-34. Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να βελτιώνει την άμυνά του και να βρίσκει περισσότερες λύσεις στην επίθεση, παίρνοντας το προβάδισμα με 57-56.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στο φινάλε και με κρίσιμες προσπάθειες βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει στο +4, πριν οι βολές του διαμορφώσουν το 80-77. Ο Ντόντα Χολ πήρε το καθοριστικό ριμπάουντ και ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, ενώ ο Χολ είχε 16, ο Ντόρσεϊ 15 και ο Κόρι Τζόζεφ 10.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τους Μοντέρο και Μιλουτίνοβ, που προφυλάχθηκαν, τον Βεζένκοβ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα, καθώς και τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τουρνουά της Κρήτης είναι ο Ερυθρός Αστέρας, την Κυριακή (6/9, 20:30), στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77.

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