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04.09.2026 21:02

Η ώρα του Καραλή στον τελικό του Diamond League, ο Ντουπλάντις έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων – live

04.09.2026 21:02
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Ώρα για το επί κοντώ την 1η ημέρα του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες, με τους Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλή να… διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους.

Παρακολουθήστε τις προσπάθειες:

Έριξε τον πήχη στα 5.92μ ο Μάρσαλ

Εκτός Μπαπτίστ και Κέντρικς, τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5.82μ

Πέρασε τα 5.82μ ο Καραλής στη δεύτερη προσπάθεια.

Έριξε τα 5.82μ ο Καραλής στην 1η προσπάθεια, απέτυχε και στη δεύτερη ο Κέντρικς, ενώ τα πέρασε ο Μάρσαλ

Τα πέρασε ο Γκούτορμσεν

Έριξε τα 5.82μ και ο Μάρσαλ

Έριξε τον πήχη και ο Κέντρικς.

Εκτός με τρεις άκυρες ο Μπρόντερς, ο Μπαπτίστ έριξε τον πήχη στα 5.82μ

Ξαναέριξε τα 5.72μ ο Μπρόντερς. Το άφησαν Καραλής και Γκούτορμσεν

Κέντρικς, Μάρσαλ και Μπαπτίστ πέρασαν το 5.72μ

Ο Ντουπλάντις άφησε το 5.52μ. Ο Ντουπλάντις έμεινε εκτός αφού στην προθέρμανση ένιωσε τους μυς του πολύ σφιχτούς

O Μπαπτίστ απέτυχε και στη δεύτερη προσπάθεια. Το πέρασε με την τελευταία προσπάθεια

Πέρασε τα 5.52μ ο Καραλής

Πέρασε και ο Γκούτορμσεν

Στα 5.52μ και ο Μάρσαλ

Πέρασε ο Κέντρικς τα 5.52μ

Ο Μπρόντερς πέρασε τα 5.52μ

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