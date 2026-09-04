Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2027.

Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά ξεπερνά κατά 50 ευρώ τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων που συνδέονται με τον βασικό κατώτατο μισθό, καθώς και των τριετιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί ήδη από την περασμένη εβδομάδα στην πρόθεσή του να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο ώστε η αύξηση να μην επηρεάσει αρνητικά τους δημοσιονομικούς κανόνες που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το απόγευμα στη ΔΕΘ ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, το οποίο θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, στο στεγαστικό. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί ένα νέο πρόγραμμα, το «Σπίτι μου 3», το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για τους ενδιαφερόμενους.

Το πακέτο της ΔΕΘ με ορίζοντα την επόμενη τετραετία

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές θα έχει το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές με γνώση του περιεχομένου της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα αυτά – σε αντίθεση με άλλες χρονιές – δεν θα έχουν εφαρμογή μόνο τον επόμενο χρόνο, αλλά θα απλώνονται σε διάστημα τετραετίας – άλλωστε η δεύτερη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης λήγει μέσα σε μερικούς μήνες, οπότε ο πρωθυπουργός θέλει να δώσει στα μέτρα ορίζοντα μιας νέας τετραετίας/κυβερνητικής θητείας, δηλαδή ως το 2030-2031.

Σε δεύτερο επίπεδο – και χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες γύρω από τα μέτρα αυτά καθαυτά – οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι θα αφορούν και θα απευθύνονται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες (στην ουσία, δηλαδή, σε όλες τις κρίσιμες εκλογικά κοινωνικές ομάδες, πολλές εκ των οποίων έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια) και ότι θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί από φετος, ώστε να ενισχύσουν πραγματικά το εισόδημα στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Από εκεί και πέρα – και σε αντιπαραβολή με τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης – οι πληροφορίες λένε ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει στην ουσία ένα… καλεντάρι εφαρμογής των μέτρων που θα εξαγγείλει, αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο (οπότε και μάλλον θα δοθεί η ενίσχυση στους συνταξιούχους). Στόχος είναι, πέραν της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το πότε θα εφαρμόζεται το κάθε μέτρο, να καταδειχθεί τι σημαίνει «κοστολογημένο και επεξεργασμένο πρόγραμμα», σε αντιπαραβολή με τις – σύμφωνα με την κυβέρνηση – γενικόλογες και μη επεξεργασμένες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η κυβέρνηση δίνει χαρακτήρα «μητέρας όλων των μαχών» στη ΔΕΘ, καθώς θεωρεί ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα, οπότε ο πρωθυπουργός δεν θα αρκεστεί σε εξαγγελίες μέτρων αλλά και ένα πολιτικό πλαίσιο που θα περιγράφει και τα διακυβεύματα της κάλπης, με κεντρικό δίλημμα «σταθερότητα ή ανασφάλεια» και βασικό σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε».

Διαβάστε επίσης

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Άλλα είπε στην ομιλία του, άλλα έστειλε ως εξειδίκευση το επιτελείο του και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε…

Σαμαράς και Τσίπρας: Δύο αντίπαλοι απ’ τα παλιά επανέρχονται για να συγκρουστούν στις επόμενες εκλογές

«Πατριωτική εισφορά»: Η μελέτη της Κομισιόν που κανείς δεν διάβασε – Πόσα μπορούν πραγματικά να πληρώσουν οι πλούσιοι