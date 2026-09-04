Morningstar DBRS: Επιβεβαίωσε το BBB για την Ελλάδα – «Θετικές» οι προοπτικές

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Θετικό σήμα για την ελληνική οικονομία δίνει η Morningstar DBRS, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, αλλά αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε «θετικές» από «σταθερές», εξέλιξη που ενισχύει τις πιθανότητες για νέα αναβάθμιση της χώρας το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, ο οίκος άλλαξε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, επιβεβαιώνοντας τη βαθμολογία BBB. Παράλληλα, αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, διατηρώντας τη βαθμολογία στο R-2 (high).

Το χρέος στο επίκεντρο

Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή των προοπτικών είναι η εκτίμηση της Morningstar DBRS ότι ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με έντονο ρυθμό τα επόμενα χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει από 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 σε 134,4% στο τέλος του 2027, καθώς η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει συγκριτικά ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και η κυβέρνηση να συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

Η Morningstar DBRS επισημαίνει παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία έχει μέχρι στιγμής αντέξει καλά το ενεργειακό σοκ, ενώ οι τουριστικές αφίξεις συνέχισαν να αυξάνονται με ισχυρούς ρυθμούς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σε ετήσια βάση, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

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