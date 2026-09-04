Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διάχυσης της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία, αποφεύγοντας τις αποσπασματικές παροχές και τον οικονομικό λαϊκισμό.

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της μελλοντικής οικονομικής πορείας της χώρας, αντλώντας διδάγματα από την προηγούμενη κρίση και αποφεύγοντας τις ανεδαφικές υποσχέσεις.

Τα κυβερνητικά στελέχη προβάλλουν θετικά οικονομικά στοιχεία, όπως η ανάπτυξη 2%, η αύξηση των επενδύσεων και η μείωση του δημοσίου χρέους.

Η στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους παρουσιάστηκε ως ηθική επιλογή για την προστασία των επόμενων γενεών από τα βάρη του παρελθόντος.

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Το στίγμα της κυβερνητικής παρουσίας στη ΔΕΘ έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», λίγες ώρες πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, επιμένοντας ότι η κυβερνητική λογική δεν εξαντλείται σε μεμονωμένες παροχές ή αποσπασματικές εξαγγελίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «ένα σαφές, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος είναι κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα να μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της στις παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν, από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους έως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους νέους.

Ο ίδιος έθεσε ως βασικό ζητούμενο όχι μόνο τη διατήρηση της ανάπτυξης, αλλά και τη διάχυσή της σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, συνδέοντας τις σημερινές οικονομικές επιλογές με τις δυνατότητες που θα έχει η επόμενη γενιά.

Αιχμές για τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Κυριάκου Πιερρακάκη στον «οικονομικό λαϊκισμό», η οποία έρχεται μετά τις πρόσφατες οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την απόσταση ανάμεσα στον βραχύ πολιτικό χρόνο και στις μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας μέσω «πλειοδοσίας ανεδαφικών υποσχέσεων», προσθέτοντας με νόημα: «το είδαμε πριν από μερικές ημέρες».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει διδαχθεί από την προηγούμενη οικονομική κρίση και δεν θέλει οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές επιλογές να υπονομεύσουν τη μελλοντική πορεία της χώρας.

Παράλληλα, παρουσίασε την κυβερνητική ανάγνωση για την πορεία της οικονομίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την ανάπτυξη να υπολογίζεται φέτος στο 2%, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση της ανεργίας, στην άνοδο των εξαγωγών και στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους, υπερασπιζόμενος την επιλογή της κυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, το βασικότερο επιχείρημα υπέρ αυτής της στρατηγικής είναι και «ηθικό», καθώς, όπως τόνισε, τα βάρη των προηγούμενων γενεών δεν πρέπει να μεταφέρονται στις επόμενες.

Η παρέμβαση Πιερρακάκη ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα της ΔΕΘ: μέτρα με συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ορίζοντα τετραετίας και σαφή αντιπαράθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να εμφανίσει ως λιγότερο κοστολογημένες και περισσότερο προσανατολισμένες στην παροχολογία.

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