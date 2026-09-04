Παπαδοπούλου (ΕΛΑΣ): Δεν θα ανοίξουμε θυρίδες, ας μην φοβάται ο κόσμος (Video)

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Να κατευνάσει τις ανησυχίες που προκάλεσαν δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ περί ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων για την αποκάλυψη του «πραγματικού πλούτου» επιχείρησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου.

Μιλώντας στο Action 24, η Ά. Παπαδοπούλου σημείωσε ότι «δεν έχει να φοβάται κανείς. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. […] Ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της ΔΕΘ παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο είμαστε πανέτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από 1η Νοεμβρίου που ξεκινά τις εργασίες του. Το λέω αυτό διότι όλη η συζήτηση που πραγματοποιείται εκ μέρους της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες είναι ότι το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια».

Όσον αφορά την Πατριωτική Εισφορά και τις δηλώσεις για τις θυρίδες σημείωσε ότι «είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά. Είναι ο συντελεστής 1% επί της καθαρής περιουσίας επί του 1% των πλουσιότερων της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Πατριωτική Εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς. Δεν αφορά τις θυρίδες. Υπήρξε και σχετική δήλωση του κυρίου Παππά, διευκρινιστική, γιατί ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει διεθνώς […] Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα».

«Το περιουσιολόγιο είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δεν έχει εφαρμόσει. Πρέπει να καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεν είναι καμία ελληνική πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ισχύει στην Ισπανία, ισχύει στην Ελβετία. Θα χαρτογραφήσουμε και γι’ αυτό δεν μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά. Δεν μιλάμε για εισοδηματικά κριτήρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει πνοή εφαρμογής 12-18 μηνών. Το περιουσιολόγιο και η Πατριωτική Εισφορά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Θα είναι κάτι επιπρόσθετο. Μιλάμε μόνο για εκτίμηση ύψους 2 δισ. όταν το 1/4 του πληθυσμού κατέχει το 25% του πλούτου, με βάση τα στοιχεία», κατέληξε.

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