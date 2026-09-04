search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:43
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
04.09.2026 06:42

ΚΚΕ: Πυρά σε κυβέρνηση και «κοστολογημένη» αντιπολίτευση – καλεί σε μαζικές διαδηλώσεις στη ΔΕΘ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
04.09.2026 06:42
dimitris_koutsoubas_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μαζικό «ξεσηκωμό» καλεί το ΚΚΕ τους εργαζόμενους εν όψει του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ, κατά την ημέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού, το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα το ΚΚΕ καλεί την κοινωνία να απορρίψει το «κακόγουστο ετήσιο θέατρο» των «κοστολογημένων» εξαγγελιών – και τη σχετική αντιπαράθεση των κομμάτων – που διαπιστωμένα, κατά τον Περισσό, δεν αλλάζει τίποτα προς το καλύτερο. Αντιθέτως, το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση για υποκρισία και κοροϊδία αναδεικνύοντας την αντίφαση του ότι η οικονομία αντέχει «δυσβάστακτους πολεμικούς προϋπολογισμούς» και «σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές» αλλά όχι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στο Δημόσιο.

Σε αυτό το πνεύμα τοποθετήθηκε και ο γ.γ. της Κ.Ε. Δημήτρης Κουτσούμπας προ ημερών μιλώντας στο Μουζάκι Καρδίτσας, εξαπολύοντας βέλη όχι μόνο προς την κυβέρνηση αλλά και προς τη «βολική» αντιπολίτευση:

«Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολοίπων καλούν τον λαό και τη νεολαία να κάτσουν στα αβγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα “κοστολογημένα” τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, σήμερα που ζητούν από τον λαό να βάλει “στον πάγο” τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά “ψίχουλα”, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, σε νατοϊκούς εξοπλισμούς, στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, που πάλι αυτοί δημιούργησαν… Σήμερα, που ανακατεύεται πάλι η τράπουλα αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ακριβώς γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει και θέλουν να την εγκλωβίσουν στο “μια από τα ίδια”… Σήμερα που προσπαθεί πάλι να σηκώσει κεφάλι ο φασισμός, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να μην επιδείξουν καμία ανοχή σε «καμία νέα θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους» και ανέφερε πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων υπέρ των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας κ.λπ. διεκδικώντας μια «πραγματικά εργατική – λαϊκή εξουσία».

Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΚΕ καταγγέλλει ως «σκέτη κοροϊδία» και τη «συμφωνία κυρίων» για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ «γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας», οι οποίες κατά τον Περισσό είναι «το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, η δυσβάσταχτη έμμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων», ενώ επικαλείται και το παράδειγμα των καυσίμων όπου όπως λέει «η επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο υποτίθεται θα μείωνε τις τιμές, αλλά αντιθέτως αυξάνονται».

Ακόμα κι αν εφαρμοστεί η μείωση των τιμών κατά λίγες ποσοστιαίες μονάδες για λίγο χρονικό διάστημα, προβλέπει το ΚΚΕ «το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας». Ως εκ τούτου καλεί τον λαό στη ΔΕΘ να διεκδικήσει πραγματική ανάσα ανακούφισης, ζητώντας «κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης».

Διαβάστε επίσης:

Ο «νέος» Τσίπρας απέναντι στον παλιό εαυτό του – Τι άλλαξε πραγματικά, πού πείθει και πού η κυβερνητική κριτική βρίσκει στόχο

Σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά: Όλα τα ονόματα που παίζουν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ – Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: 16.600 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν»

EFKA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικά χρέη: 3.029 οφειλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισ. ευρώ

nepal_diasosi
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση και ελπίδα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί από υπόγεια σήραγγα εννέα μέρες μετά την καταστροφή (videos)

teligioridou_kriti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βιολογικοί γονείς τριών από τα τέσσερα ανήλικα ο 43χρονος και η 38χρονη – Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:40
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: 16.600 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα και θα απευθύνεται σε θεατές που του μοιάζουν»

EFKA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικά χρέη: 3.029 οφειλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισ. ευρώ

1 / 3