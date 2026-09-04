ΚΚΕ: Πυρά σε κυβέρνηση και «κοστολογημένη» αντιπολίτευση – καλεί σε μαζικές διαδηλώσεις στη ΔΕΘ

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Σε μαζικό «ξεσηκωμό» καλεί το ΚΚΕ τους εργαζόμενους εν όψει του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ, κατά την ημέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού, το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα το ΚΚΕ καλεί την κοινωνία να απορρίψει το «κακόγουστο ετήσιο θέατρο» των «κοστολογημένων» εξαγγελιών – και τη σχετική αντιπαράθεση των κομμάτων – που διαπιστωμένα, κατά τον Περισσό, δεν αλλάζει τίποτα προς το καλύτερο. Αντιθέτως, το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση για υποκρισία και κοροϊδία αναδεικνύοντας την αντίφαση του ότι η οικονομία αντέχει «δυσβάστακτους πολεμικούς προϋπολογισμούς» και «σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές» αλλά όχι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στο Δημόσιο.

Σε αυτό το πνεύμα τοποθετήθηκε και ο γ.γ. της Κ.Ε. Δημήτρης Κουτσούμπας προ ημερών μιλώντας στο Μουζάκι Καρδίτσας, εξαπολύοντας βέλη όχι μόνο προς την κυβέρνηση αλλά και προς τη «βολική» αντιπολίτευση:

«Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολοίπων καλούν τον λαό και τη νεολαία να κάτσουν στα αβγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα “κοστολογημένα” τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, σήμερα που ζητούν από τον λαό να βάλει “στον πάγο” τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά “ψίχουλα”, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, σε νατοϊκούς εξοπλισμούς, στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, που πάλι αυτοί δημιούργησαν… Σήμερα, που ανακατεύεται πάλι η τράπουλα αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ακριβώς γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει και θέλουν να την εγκλωβίσουν στο “μια από τα ίδια”… Σήμερα που προσπαθεί πάλι να σηκώσει κεφάλι ο φασισμός, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να μην επιδείξουν καμία ανοχή σε «καμία νέα θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους» και ανέφερε πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων υπέρ των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας κ.λπ. διεκδικώντας μια «πραγματικά εργατική – λαϊκή εξουσία».

Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΚΕ καταγγέλλει ως «σκέτη κοροϊδία» και τη «συμφωνία κυρίων» για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ «γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας», οι οποίες κατά τον Περισσό είναι «το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, η δυσβάσταχτη έμμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων», ενώ επικαλείται και το παράδειγμα των καυσίμων όπου όπως λέει «η επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο υποτίθεται θα μείωνε τις τιμές, αλλά αντιθέτως αυξάνονται».

Ακόμα κι αν εφαρμοστεί η μείωση των τιμών κατά λίγες ποσοστιαίες μονάδες για λίγο χρονικό διάστημα, προβλέπει το ΚΚΕ «το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας». Ως εκ τούτου καλεί τον λαό στη ΔΕΘ να διεκδικήσει πραγματική ανάσα ανακούφισης, ζητώντας «κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης».

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