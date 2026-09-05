Φινλανδία: Διεξήγαγε τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη από τον Β’ ΠΠ

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Στις 2 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Κουόπιο της κεντρικής Φινλανδίας, περισσότερα από 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων εθελοντές και φοιτητές, συμμετείχαν σε άσκηση που προσομοίωνε ένα σενάριο επίθεσης.

Σύμφωνα με το σενάριο, μια κυβερνοεπίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις κρίσιμες υποδομές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, ενώ η πόλη βρισκόταν υπό την απειλή πυραυλικών επιθέσεων από τη γειτονική Ρωσία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι τοπικές αρχές και οι πολίτες κλήθηκαν να ασκηθούν στην αντιμετώπιση μιας επίθεσης, σαν να επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα καταφύγιο λαξευμένο στο βράχο, πίσω από πόρτες σχεδιασμένες να αντέχουν σε πυρηνική ή βιολογική επίθεση. Φινλανδοί στρατιώτες με προστατευτικές στολές μέτρησαν τα επίπεδα ακτινοβολίας εκεί, ενώ εκατοντάδες συμμετέχοντες πέρασαν τη νύχτα σε στρατιωτικά κρεβάτια.

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