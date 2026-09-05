Εurostat: Πάνω από ένας στους δύο ενήλικες είναι υπέρβαροι- Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

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Τα ποσοστά παχυσαρκίας εξακολουθούν να αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερους από τους μισούς ενήλικες να είναι πλέον υπέρβαροι. Νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 16,3% των Ευρωπαίων ηλικίας 18 ετών και άνω ήταν παχύσαρκοι το 2025, που σημαίνει ότι είχαν δείκτη μάζας σώματος 30 ή υψηλότερο. Ένα επιπλέον 35,4% του πληθυσμού ήταν προ-παχύσαρκο, με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 30. Συνολικά, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ ήταν υπέρβαρο, είτε παχύσαρκο είτε προ-παχύσαρκο.

Το φύλο παίζει ρόλο στην επικράτηση της παχυσαρκίας σε όλη την Ευρώπη. Οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να είναι υπέρβαροι από τις γυναίκες. Το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 17,4% για τους άνδρες και 15,3% για τις γυναίκες. Επιπλέον, το 41,9% των ανδρών ήταν προ-παχύσαρκοι, σε σύγκριση με 29,3% των γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να είναι λιποβαρείς (2,9%) από τους άνδρες (1,0%).

Σε σύγκριση με το 2019, τα στοιχεία δείχνουν επίσης επιδείνωση: το ποσοστό των παχύσαρκων ενηλίκων αυξήθηκε από 15,3% σε 16,3%, δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε έξι χρόνια. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας καταγράφηκαν στη Μάλτα, όπου περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού ήταν παχύσαρκοι (26,6%). Τα επόμενα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία (24,6%) και στη Φινλανδία (23,2%).

Ωστόσο, θετική είναι η εικόνα για την Ελλάδα όσον αφορά τα ποσοστά παχυσαρκίας, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών με τα χαμηλότερα ποσοστά ενηλίκων που είναι παχύσαρκοι, καθώς το 12,8% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω είχε δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή υψηλότερο το 2025. Εκτός από την Ελλάδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (7,0%) και στη Ρουμανία (12,9%).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας στις 4 Μαρτίου, ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Κλιματική Δράση, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι πολύ ανησυχητικά». Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: «Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες είναι υπέρβαροι, ενώ το 30% του παιδικού πληθυσμού είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο», ανέφερε.

Ο Χούκστρα επεσήμανε ότι «η παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε χρόνιες ασθένειες, με πραγματικά σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για την κοινωνία και τα συστήματα υγείας μας» και ότι, για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, είναι απαραίτητο να «ξεκινήσουμε από την πρόληψη», προωθώντας «έναν υγιεινό τρόπο ζωής και συνήθειες από την αρχή, όπως μια ισορροπημένη διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα», που διαδραματίζουν «καθοριστικό ρόλο» στην πρόληψη της παχυσαρκίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, «χρειάζεται να πείσουμε τους καταναλωτές να κάνουν τις σωστές επιλογές, παρέχοντας πληροφορίες για τα τρόφιμα» και «η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη εργαλείων και πιθανών οικονομικών κινήτρων για τις εταιρείες, ώστε να κάνουν τα προϊόντα τους πιο υγιεινά», σημείωσε ο Χούκστρα.

Το ποσοστό παχυσαρκίας είναι ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) 2 – μηδενική πείνα και SDG 3 – καλή υγεία και ευεξία. Ο SDG 2 επιδιώκει να τερματίσει την πείνα και τον υποσιτισμό, να επιτύχει επισιτιστική ασφάλεια και βελτίωση της διατροφής και να προωθήσει τη βιώσιμη γεωργία. Ενώ ο τερματισμός της πείνας και όλων των μορφών υποσιτισμού είναι βασικοί στόχοι της Ατζέντας 2030, η παχυσαρκία είναι ένα πιο διαδεδομένο ζήτημα υγείας που σχετίζεται με τη διατροφή στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από το EU News

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