Με τις ΚΟΜΥ πόρτα-πόρτα στη Θράκη η Ειρήνη Αγαπηδάκη

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Σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης, εκεί που η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί καθημερινή πρόκληση, συνεχίστηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η περιοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, στη Βόρεια Ελλάδα.

Στη Μύκη και τους Τοξότες, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας μαζί με τους ανθρώπους των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) βρέθηκαν για άλλη μια φορά δίπλα στους κατοίκους. Πέρα από τους ελέγχους στο σταθερό σημείο των ΚΟΜΥ που στήθηκε στα Περιφερειακά Ιατρεία, πραγματοποίησαν επισκέψεις στα σπίτια των ανθρώπων που δυσκολεύονται να μετακινηθούν, παρέχοντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν άτομα με αυξημένη αρτηριακή υπέρταση τα οποία δεν είχαν διαγνωστεί.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Δημαρχείο Μύκης, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μύκης Αχμέτ Κιούρτ.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός ζήτησε από τον Δήμαρχο να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρηθεί η χρήση του κτιρίου του Περιφερειακού Ιατρείου Μύκης στο Υπουργείο Υγείας ώστε να μπορέσει να ανακαινιστεί. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης στηρίζοντας τα αιτήματα και τις ανάγκες της περιοχής.

Επόμενος σταθμός, ήταν οι Τοξότες του Δήμου Τοπείρου, όπου πραγματοποιήθηκε νέα δράση, με κατ’ οίκον επισκέψεις και ανοιχτή δειγματοληψία στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Η περιοδεία της ημέρας σφραγίστηκε με τα εγκαίνια, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας.

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