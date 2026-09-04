Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» – Το πρόγραμμα από 6 έως 19 Σεπτεμβρίου 2026

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Με ξεχωριστές παραστάσεις και σημαντικούς καλλιτέχνες συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο το Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών να περιλαμβάνει μουσική και θέατρο δίνοντας συνέχεια σε έναν από τους πιο σταθερούς, πια, πολιτιστικούς θεσμούς.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλικό Θέατρο

F.G. Lorca Ματωμένος Γάμος

Σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος

Το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά τον θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας.

Το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας.

Η επιλογή του έργου δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ού αιώνα, αλλά και ουσιαστική συνομιλία με την ταυτότητα του Θεσσαλικού Θεάτρου: ενός θεάτρου που εδώ και πέντε δεκαετίες, υπηρετεί την τραγωδία, τον λαϊκό μύθο, τη συλλογική μνήμη και τη βαθιά κοινωνική διάσταση της σκηνικής πράξης.

Το έργο

Ο «Ματωμένος Γάμος» του F. G. Lorca, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.

Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το έργο συνθέτει τα διαλογικά μέρη με τα χορικά και αξιοποιεί το υπερφυσικό στοιχείο ως καταλύτη της τραγικής κορύφωσης. Τα πραγματικά γεγονότα, οι μύθοι και οι λαϊκές παραδόσεις συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, συνομιλούν άμεσα με την προσέγγιση της αρχαιοελληνικής τραγωδίας του σκηνοθέτη.

Η υπόθεση

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελλιές – Κώστας Τσιάνος

Σκηνοθεσία – απόδοση τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Παίζουν οι: Ντίνα Αβαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένη Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος, Νίκη Παλληκαράκη, Παντελής Ψακίδης.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 18€ | Προπώληση 15€| Μειωμένο 12€ (ΑμεΑ, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, 65+, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των 8 ατόμων)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Αριστοφάνη Λυσιστράτη

Σκηνοθεσία Αστέρης Πελτέκης

Η «Λυσιστράτη», σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & απόδοσητου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέριου Πελτέκη, παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή.

Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία- Aπόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση : Γιώργος Ανδρέου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας

Συνεργάτης σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά

Βοηθοί σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή – Χριστόφορος Μαριάδης

Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου

* Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης)

Αγγελική Βουτσινά/ Μαίρη Γκούμα/ Ηλέκτρα Λιόντου

*Βοηθοί σκηνογράφου/ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Χρήστος Βαξεβανίδης/ Νίκη Λεδάκη/ Χριστίνα Χασεκίδου

Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Αντωνάκος, Νίκος Γεωργάκης, Δημήτρης Διακοσάββας, Χρύσα Ζαφειριάδου, Σοφία Καλεκμερίδου, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Καυκούλα, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης Ναζίρης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ευθύμης Παππάς, Βάσω Παύλου, Παναγιώτης Πετράκης, Χριστίνα Πετρολέκα, Μαριέττα Πρωτόπαπα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Γιάννης Χαρίσης

Τραγούδι: Κορίνα Λεγάκη

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | Προπώληση 17€ | Φοιτητικό, 65+ 14€ | Δάσκαλοι/ Καθηγητές/ ομαδικό 20 άτομα 11€ | Άνεργοι 10€ | ΑμεΑ & συνοδοί 8€ | 20 ατέλειες ανά παράσταση (μετά την κάλυψη 8€)

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Εγώ θα σας τα πω! – Η επιθεώρηση

Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Δημήτρης Χαλιώτης

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Αν σας λέγαμε ότι το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση, θα λέγατε “Αποκλείεται!”. Επειδή όμως στις μέρες μας τίποτα δεν αποκλείεται, το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση!

Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου φέρνει στη σκηνή τη ζωντάνια της ελληνικής επιθεώρησης, με σύγχρονη λοξή ματιά, πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική και μια λαμπερή ομάδα ηθοποιών. Με αιχμηρό χιούμορ, χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δε γίνεται) και εκρηκτική ενέργεια, το Εγώ θα σας τα πω! έρχεται για να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι, με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, όπως τη βλέπει η επιθεώρηση!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα, Στίχοι τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια, Μουσική, Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνογράφος Μαγδαληνή Αυγερινού

Ενδυματολόγος Άγγελος Μέντης

Κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες Χρήστος Συμεωνίδης

Παραγωγή Θέατρο του Νέου Κόσμου



Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Μουσικοί επί σκηνής

Αντώνης Παλαμάρης μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα

μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα Κωστής Πυρένης ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο

Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

τύμπανα, programming Παρτιτούρες Άρης Ζέρβας

Τιμές εισιτηρίων: 24€ – 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, 65+

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Σέρχιο Μπλάνκο Μια άλλη Θήβα

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο του συγγραφέα με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συναρπάζει το κοινό χάρη στον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός κυρίως λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Τιμές εισιτηρίων: 22€, 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές 65+)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Συναυλία Μαρίνα Σπανού

Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, επιστρέφει στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου και δίνει ραντεβού με το κοινό της στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους μέσα από τη μουσική.

Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι, η Μαρίνα ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο.

«θυμάσαι;

ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας

κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο

πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα

μια τελευταία εφηβεία,

ένα αγαπημένο μπαρ,

η πιο γλυκιά μας αυλή,

το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι,

ένας Αύγουστος από δυόσμο,

ένα μέτρο που δεν πρόλαβες,

ένα σινεμά που δεν είδες,

ένα ταξίδι που δεν τελειώνει,

θα είναι όλα εκεί

όσα έχω κρατήσει

και θα σε περιμένω

να ζήσουμε ένα μαζί ξανά

όπως τότε

θυμάσαι;

Μ.

Μαζί της:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

| Μπάσο, Ενορχηστρώσεις Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

| Κιθάρα Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

| Κρουστά, Τύμπανα Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

| Πλήκτρα Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

| Ηχοληψία Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

| Ηχοληψία Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

| Φωτισμοί Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

| Φωτογραφία Αφίσας Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

| Σχεδιασμός Αφίσας Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Παραγωγή: Novel Vox

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

Τιμές Εισιτηρίων: Προπώληση 17 € | Ταμείο 19 € Προπώληση: more.com

Τρίτη 15, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ευριπίδη Μήδεια

Σκηνοθεσία Nikita Milivojevic

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας: Artrack productions-Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: ticketservices.gr & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 18, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Νατάσα Μποφίλιου Μέτρημα

Το «Μέτρημα» είναι μια μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης.

Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει, γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

“Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας.

Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του «Κάτι καίγεται», είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας.

Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.”

Νατάσσα / Θέμης / Γεράσιμος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Ενορχηστρώσεις

– Ενορχηστρώσεις Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Επιμέλεια προγράμματος

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Θέμης Καραμουρατίδης – Πιάνο

– Πιάνο Άρης Ζέρβας – Τσέλο

– Τσέλο Γιώργος Κάστανος – Σαξόφωνο

– Σαξόφωνο Γιώργος Καρδιανός – Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα

– Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα Γιώργος Μπουλντής – Μπάσο

– Μπάσο Μανώλης Γιαννίκιος – Τύμπανα

– Τύμπανα Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Αντώνης Ζαχόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Εικαστικό αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Eπικοινωνία – Προβολή για την παράσταση: Zuma Communications

Management/Παραγωγή: PROSPERO , www.prospero.com.gr

, www.prospero.com.gr Τιμές εισιτηρίων: Early bird 16€ | Προπώληση 18€ | Ταμείο: 20€

Προπώληση: ticketservices.gr

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 – 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Υμηττός – 10:00 – 14:00

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