Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει δύο θραύσματα στη… Φρανκφούρτη – Αντιδρά η Αθήνα

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Μπορεί ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, να έκανε… κωλοτούμπα από την αρχική του θέση για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και να… πέταξε το μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο, ωστόσο, το ίδρυμα φαίνεται ότι έχει άλλα σχέδια.

Συγκεκριμένα, δύο θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο πρόκειται να μεταφερθούν στη Φρανκφούρτη για μια μεγάλη έκθεση. Τα δύο θραύσματα θα παρουσιαστούν στο Liebieghaus Skulpturensammlung της Φρανκφούρτης, στην έκθεση «Athena, the Stage is Yours: The Parthenon Puzzle», η οποία ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουλίου 2027. Το γερμανικό μουσείο έχει επιβεβαιώσει ότι θα φιλοξενήσει σημαντικά δάνεια από το Βρετανικό Μουσείο, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει ποια ακριβώς είναι τα δύο θραύσματα.

Αρχικά, η έκθεση της Φρανκφούρτης είχε σχεδιαστεί να περιλαμβάνει και εννέα θραύσματα του Παρθενώνα από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ωστόσο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά, καθώς η Αθήνα δεν επθυμεί την έκθεση των ελληνικών θραυσμάτων με εκείνα του Βρετανικού Μουσείου, κίνηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση αποδοχή της βρετανικής θέσης περί κατοχής και κυριότητας. Άλλωστε, πρόσφατα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επανέλαβε ότι η Ελλάδα «δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή» στο Βρετανικό Μουσείο, ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Λονδίνο ως προϊόν αρπαγής, με τη βίαιη απομάκρυνσή τους να έχει προκαλέσει άμεση καταστροφή στο μνημείο από το οποίο προέρχονταν.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, συνέδεσε δημόσια την επιτυχημένη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία με τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αντίστοιχες συμφωνίες πολιτιστικών ανταλλαγών και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα: η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αποτελεί αντικείμενο αντίστοιχης διεκδίκησης από τη Γαλλία, επομένως η λογική των «πολιτιστικών ανταλλαγών» αποκτά στην περίπτωση των Γλυπτών μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

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