«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»: Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου στο θέατρο ΦΙΛΙΠ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη ( Δροσοπούλου και Θάσου 11) σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.
Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…
Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.
Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.
«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»
Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.
Συντελεστές
Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά
Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη
Ημέρες & Ώρες
Προπώληση: Εισιτήρια ΕΔΩ, more.com
Διαβάστε επίσης:
Οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφουν για 3η χρονιά στο Θέατρο RADAR
«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»: Μια παράσταση για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο στο Christmas Theater
O «Xρυσός Δίσκος» της Δανάης Λιοδάκη στο ΠΛΥΦΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.