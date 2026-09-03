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03.09.2026 12:01

O «Xρυσός Δίσκος» της Δανάης Λιοδάκη στο ΠΛΥΦΑ

03.09.2026 12:01
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Τι αξίζει να διασωθεί από την ιστορία της ανθρωπότητας; Από αυτό το ερώτημα ξεκινά ο «Χρυσός Δίσκος», η νέα παράσταση της Δανάης Λιοδάκη, που μας πηγαίνει στο 1977, όταν η NASA δημιουργεί έναν δίσκο με μουσική, εικόνες και ήχους και τον στέλνει στο διάστημα με την αποστολή Voyager, για να συστήσει τη ζωή στη Γη σε έναν άγνωστο εξωγήινο παραλήπτη. Η παράσταση επιστρέφει σε αυτό το πραγματικό γεγονός, ξαναβλέποντάς το σε μια εποχή πολέμου και καταστροφής.

Σχεδόν πενήντα χρόνια μετά την εκτόξευση του διαστημόπλοιου, δύο αδελφές, αδειάζοντας το σπίτι των γονιών τους σε ένα μικρό χωριό στην Ελλάδα, ανακαλύπτουν μια σειρά από γράμματα που φέρνουν στο φως ένα οικογενειακό μυστικό.

Νίκος Κατσαρός ( αφίσα)

Καθώς ξετυλίγουν το νήμα της ιστορίας, ταξιδεύουν στην Ελλάδα του αντιδικτατορικού αγώνα και σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Από τις γειτονιές της Νέας Υόρκης και τους δημιουργούς του Χρυσού Δίσκου, μέχρι τον εμφύλιο του Λιβάνου και την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, οι προσωπικές διαδρομές μπλέκονται αδιάκοπα με σημαντικά ιστορικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, αποκαλύπτοντας μια κρυμμένη ιστορία που έρχεται από το παρελθόν για να φωτίσει το μέλλον.

Συνδυάζοντας τη μυθοπλασία με πραγματικά ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, ο «Χρυσός Δίσκος» είναι ένα έργο για τη μνήμη, την απώλεια και την αντίσταση στη λήθη. Ένα βαθιά αντιπολεμικό έργο που αναζητά τις ιστορίες εκείνων που έμειναν έξω από τις επίσημες αφηγήσεις.

Η Δανάη Λιοδάκη («Match», «Αυτές που δεν προλάβατε», «Hyperspace ή αλλιώς…», «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους») επιμένει να καταπιάνεται με σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, προτείνοντας θεατρικές φόρμες που συνδυάζουν στοιχεία από τη σύγχρονη μυθοπλασία και το θέατρο ντοκιμαντέρ. Το έργο «Χρυσός Δίσκος» κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Συντελεστές:

  • Σκηνοθέτης/ Συγγραφέας: Δανάη Λιοδάκη
  • Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Χανός
  • Βοηθός σκηνοθέτη/ Kινησιολόγος: Στάλη Συμεών
  • Σκηνογράφος/ Eνδυματολόγος: Νικόλας Κανάβαρης
  • Οργάνωση παραγωγής: Ευσταθία Λαγιόκαπα
  • Φωτογραφίες / βίντεο: Νίκος Κατσαρός
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Κασσάκος
  • Σύμβουλος Επικοινωνίας: Σάσα Παπαχριστοπούλου

Ηθοποιοί – ερμηνευτές: Μαριέλα Δουμπού, Μαρία Κωνσταντά, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γιάννης Μαστρογιάννης, Μιχαήλ Μελίσσης

  • Παραστάσεις: Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι 16 Νοεμβρίου
  • Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
  • ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Τιμές εισιτηρίων

  • Γενική Είσοδος: 18€
  • Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65): 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr

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