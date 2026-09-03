Χαλκίδα: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι – Επιχειρούν πέντε εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε, σήμερα το μεσημέρι, σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει ο Δήμος Χαλκιδέων με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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