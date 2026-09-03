Φωτιά τώρα στην Πλώρα Ηρακλείου, επιχειρεί ένα ελικόπτερο

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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου καίει αγροτική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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