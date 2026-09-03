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03.09.2026 14:02

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

03.09.2026 14:02
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Βαρυμπόμπης.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 στις 22:00 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στις 06:00, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:

  1. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 24ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα.
  2. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 24ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ.,   με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.
  3. Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 25,5ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ.,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  4. Αποκλεισμός της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας από το 25,5ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

  1. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα.
  2. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ.,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.
  3. Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 21,9ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  4. Αποκλεισμός της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας από το 21,9ο χλμ. έως και το 23,4ο χλμ.,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται διαδοχικά, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 22:00 έως και τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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