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03.09.2026 14:42

Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο: Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή – Δεν έχουμε εξαρτήσεις (Video)

03.09.2026 14:42
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Μήνυμα στους Κρητικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην αποψινή εκδήλώση για τα 52α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ – που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης – έστειλε ο πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε το πρωί στην πόλη.

Στη διάρκεια της βόλτας του στο κέντρο του Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα που σηματοδοτεί η σημερινή επέτειος, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του τα χρόνια της Μεταπολίτευσης,, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Ο Ν. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή. Για την πολιτική αλλαγή του σήμερα. Απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Διότι το μεγάλο μας «όπλο» είναι το πρόγραμμά μας, που θα παρουσιάσουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, και το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς υπογράμμισε με νόημα ότι «πάνω απ’ όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις. Τόσο εγώ όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις», προσθέτοντας στον πλαίσιο αυτό ότι «σήμερα, λοιπόν, καλώ το λαό της Κρήτης, στις 19:30 εδώ από την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων, να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης».

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