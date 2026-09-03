Ανδρουλάκης: Είμαστε εδώ για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές

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Με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξηγεί γιατί αφορά σήμερα η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο.
«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή» σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.
@nikos.androulakis
Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές» επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης και τονίζει «Την επόμενη πολιτική Αλλαγή θα την κάνουμε μαζί».
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