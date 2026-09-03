Τσουκαλάς: «Μητσοτάκης και Τσίπρας βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα» (video)

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«Ο κ. Τσίπρας, στην ουσία, μαζί με τον κ. Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη της χώρας. Από την μία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα ως χειρότερό του και από την άλλη ο κ. Τσίπρας μας λέει να διορθώσουμε ένα λάθος με ένα παλαιότερο λάθος», τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο της χθεσινής παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ολοκληρώθηκε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κ. Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρρευσε. Ο κόσμος ξέρει το τελευταίο τρίμηνο ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ποιος βάζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες όπως η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, η ενέργεια, οι συντάξεις και οι εργασιακές σχέσεις. Ο κ. Τσίπρας, στην ουσία, μαζί με τον κ. Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη της χώρας. Από την μία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα ως χειρότερό του και από την άλλη ο κ. Τσίπρας μας λέει να διορθώσουμε ένα λάθος με ένα παλαιότερο λάθος».

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή τόσο του δικού του προγράμματος όσο και ορισμένων θέσεων της Νέας Δημοκρατίας.

«Τί είδαμε χθες λοιπόν; Πράγματα στην ενέργεια, τη στέγαση, την ακρίβεια και το στεγαστικό η ΕΛΑΣ αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όμως σε θέματα, όπως τα κόκκινα δάνεια, υιοθετεί δυστυχώς τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε προστασία α’ κατοικίας ούτε δικαίωμα προαίρεσης ούτε 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Το κοινωνικό πρόσημο αυτής του εγχειρήματος της ΕΛΑΣ είναι ελλιποβαρές», ανέφερε.

Με στόχο να καταδείξει τις αντιφάσεις από πλευράς του κ. Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα τα όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την Golden Visa.

«Στην πρόταση που κάνει το κόμμα ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι ένα δισ. περίπου το χρόνο, θα πάνε στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Και παρατηρώ ότι ενάμιση μήνα πριν, όταν είχε κάνει την εκδήλωση για το στεγαστικό, είχε πει ότι θα καταργήσει την Golden Visa. Πριν ενάμιση μήνα θα καταργούσε την Golden Visa, τώρα θα βρει και ένα δισ. – το οποίο μεταφράζεται σε πώληση δεκάδων χιλιάδων ακινήτων και αφελληνισμό περιουσιών», σημείωσε.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Η ΔΕΘ δεν είναι μία αφορμή όμως για να πάει κανείς μόνο να εξαγγείλει παροχές. Είναι η ευκαιρία να εξηγήσουμε πώς η χώρα θα παράγει περισσότερα και θα δημιουργεί όρους οικονομικής μεγέθυνσης και αναδιανομής πλούτου. Την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων θα την δούμε στην πορεία, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι της κυβέρνησης».

«Η όλη προσπάθεια να χτιστούν δίπολα ανεπίκαιρα και δίπολα που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία φτάνει στο τέλος της. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος με όλη αυτή την αυταπάτη. Ο κόσμος πια ξέρει ότι αν θέλει να διαμαρτυρηθεί έχει πολλές επιλογές, αν θέλει πολιτική αλλαγή έχει μία, το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

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