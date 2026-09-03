Novacinema: H Sunday Premiere «Anemone» και οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αφιερωμένες στον εμβληματικό Daniel Day Lewis!

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Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Anemone», αυτή την Κυριακή 6/9 στη ζώνη Sunday Premiere (22:00) στο Novacinema1 οι συνδρομητές θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 τις ταινίες «The Boxer» (3/9), «Phantom Thread» (10/9), «The Unbearable Lightness of Being» (17/9) και στις 24/9 ξανά το «Anemone».

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Ο μοναδικός Daniel Day Lewis έχει την τιμητική του τον Σεπτέμβριο στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova! Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Anemone», που θα προβληθεί αυτή την Κυριακή 6/9 στη ζώνη Sunday Premiere (22:00) στο Novacinema1, οι συνδρομητές θα απολαύσουν ένα special αφιέρωμα με ταινίες κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2, όπου και θα προβληθούν τα φιλμ «The Boxer» (3/9), «Phantom Thread» (10/9), «The Unbearable Lightness of Being» (17/9) και στις 24/9 ξανά το «Anemone».

Η δραματικά ταινία «Anemone» («Ανεμώνη», 2025, διάρκειας 121’) με τους Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samuel Bottomley σε σκηνοθεσία του Ronan Day-Lewis κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1. Στο Γιορκσάιρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ένας άνδρας συναντά τον αδελφό που είχε εγκαταλείψει. Παλιές πληγές ανοίγουν ξανά κι έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν και οικογενειακούς δεσμούς.

Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 μία ταινία με πρωταγωνιστή τον Daniel Day Lewis έρχεται να μαγνητίσει τους συνδρομητές. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η δραματική ταινία, υποψήφια για 3 Χρυσές Σφαίρες «The Boxer» (1997, διάρκειας 105’) με τους Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Lorraine Pilkington σε σκηνοθεσία του Jim Sheridan. Ένας πρώην μαχητής του ΙΡΑ επιστρέφει στα πάτρια εδάφη με σκοπό μια νέα αρχή. Οι δεσμοί του, όμως, με το παρελθόν δεν τον αφήνουν να προχωρήσει.

Η συνέχεια είναι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου με τη δραματική ταινία «Phantom Thread» («Αόρατη Κλωστή», 2017, διάρκειας 130’) με τους Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville σε σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson. Η ταινία απέσπασε το Oscar καλύτερης ενδυματολογίας το 2017, ενώ ήταν ακόμη υποψήφια για πέντε Oscar μεταξύ αυτών του Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Lewis. Ένας σχεδιαστής μόδας έλκεται από μια σερβιτόρα, η οποία γίνεται μοντέλο, μούσα και ερωμένη του. Με τον χρόνο, η σχέση τους γίνεται όλο και πιο έντονη — και παράξενη.

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα μεταδοθεί το ρομαντικό δράμα, υποψήφιο για δύο Oscar «The Unbearable Lightness of Being» («Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι», 1987, διάρκειας 164’) με τους Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Stellan Skarsgard σε σκηνοθεσία του Philip Kaufman. Τσεχία, 1968. Ένας γιατρός παντρεύεται, εξακολουθεί όμως να διατηρεί σχέσεις με την προηγούμενη ερωμένη του. Σύντομα, μια παράξενη φιλία αναπτύσσεται ανάμεσα στις δυο γυναίκες.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, την τελευταία Πέμπτη του μήνα, οι συνδρομητές θα απολαύσουν εκ νέου το φιλμ «Anemone», υποψήφιο για δύο βραβεία στα British Independent Film Awards. Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 και στο αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.