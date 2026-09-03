Εκτός από το «πρόβλημα Σαμαρά», η ΝΔ πρέπει να αντιμετωπίσει και τον «πονοκέφαλο Καραμανλή»

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει δύο διαφορετικά εσωκομματικά ζητήματα ενόψει της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την ηγεσία του κόμματος, προετοιμάζοντας τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα που προκαλεί εκλογικό προβληματισμό.

Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής επιλέγει να απέχει από την ομιλία του πρωθυπουργού για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρόλο που θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα.

Η στάση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, δυσκολεύει τη συσπείρωση της παραδοσιακής βάσης του κόμματος.

Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το ζήτημα Καραμανλή με προσεκτικό τρόπο, καθώς η άρνησή του να προσφέρει συμβολική στήριξη δημιουργεί μια σύνθετη πολιτική πρόκληση.

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Μπορεί η φετινή ΔΕΘ να είναι η τελευταία πριν τις εκλογές του 2027 και η κυβέρνηση να έχει ρίξει όλο το βάρος της στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα που θα παρουσιάσει από το Βελλίδειο, όμως την τελευταία αυτή κρίσιμη εβδομάδα που κυβερνητικά στελέχη «οργώνουν» την βόρειο Ελλάδα, δύο προβλήματα με εσωκομματική διάσταση προβληματίζουν τους γαλάζιους πολιτικούς.

Το ένα είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και η κόντρα που έχει ξεσπάσει από τον ίδιο και συνεργάτες του με κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες μέρες, και το άλλο, που προέκυψε τις τελευταίες ώρες, είναι η μη παρουσία του Κώστα Καραμανλή, για δεύτερη χρονιά, στη ΔΕΘ.

Γιατί, εκτός από εκείνους που θα βρίσκονται το Σάββατο στην αίθουσα του Βελλιδείου, πολιτική σημασία αποκτούν πλέον και εκείνοι που θα απουσιάζουν. Και η απουσία του Κώστα Καραμανλή δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά τις παρασκηνιακές επαφές και τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να μεταπειστεί και να δώσει τελικά το «παρών». Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν απέδωσαν.

Το χειρότερο για τη σημειολογία είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα βρίσκεται ούτε στην Αθήνα, ούτε κάπου μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΕ, της οποίας είναι πρόεδρος. Και η εικόνα του πρώην πρωθυπουργού να βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα αλλά να μην περνά το κατώφλι του Βελλιδείου δεν μπορεί παρά να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, εκνευρισμό στο Μαξίμου και χαμόγελα στο στρατόπεδο Σαμαρά

Διαφορετική περίπτωση από τον Σαμαρά

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι ο «πονοκέφαλος Καραμανλή» είναι πολύ διαφορετικός από το πρόβλημα που δημιουργεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Με τον κ. Σαμαρά οι γραμμές είναι πλέον καθαρές. Ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται απέναντι από την κυβέρνηση, η σύγκρουσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι δημόσια και η αναμενόμενη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα δημιουργεί στη ΝΔ, ένα απολύτως μετρήσιμο εκλογικό πρόβλημα προς τα δεξιά της.

Με τον Καραμανλή τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται ως επίδοξος αρχηγός ενός νέου κόμματος. Δεν έχει αμφισβητήσει ευθέως την ηγεσία της ΝΔ και αποφεύγει να μετατρέψει τις διαφωνίες του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε προσωπική σύγκρουση. Ταυτόχρονα, όμως, αρνείται να προσφέρει στην κυβέρνηση την εικόνα της πλήρους συστράτευσης. Και κυρίως αρνείται να την βοηθήσει στο επίπεδο των συμβολισμών. Γιατί μία παρουσία Καραμανλή στο Βελλίδειο θα είχε πολλαπλασιαστική δύναμη πίεσης κυρίως στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η άρνηση για το Μέγαρο Μαξίμου ενδεχομένως είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί.

Οι αποστάσεις δεν είναι καινούργιες

Άλλωστε, η φετινή απουσία από τη ΔΕΘ δεν έρχεται σε πολιτικό κενό. Τους τελευταίους μήνες ο Κώστας Καραμανλής έχει διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για κεντρικές κυβερνητικές επιλογές.

Έχει ασκήσει κριτική στην πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στην Τουρκία, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη μιας περισσότερο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και έχει μιλήσει με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη λειτουργία των θεσμών, τις υποκλοπές και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής και όχι για δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει αυτή τη διαφορά και γι’ αυτό ακριβώς έχει επιλέξει διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Απέναντι στον Σαμαρά υπάρχει πλέον πολιτική αντιπαράθεση. Απέναντι στον Καραμανλή η κυβερνητική τακτική είναι εμφανώς προσεκτικότερη και κατά καιρούς έχουν εκπέμψει δημόσια μηνύματα επαναπροσέγγισης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τον Ιούλιο ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μαζί του.

Το πρόβλημα της «γαλάζιας» συσπείρωσης

Η πραγματική ανησυχία, όμως, αφορά την επόμενη ημέρα.

Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει πλέον στην τελική μεγάλη πολιτική περίοδο πριν από τις εθνικές εκλογές και βασική προϋπόθεση για την εκλογική της στρατηγική είναι η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση της παραδοσιακής κεντροδεξιάς βάσης.

Εκεί ακριβώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο Κώστας Καραμανλής.

Εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό συμβολικό κεφάλαιο σε ένα κομμάτι της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να δημιουργήσει κόμμα ούτε να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να προκαλέσει πολιτική δυσφορία στην Πειραιώς. Αρκεί να κρατά αποστάσεις.

Και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο πρόβλημα για τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ. Γιατί τον Αντώνη Σαμαρά μπορείς πολιτικά να τον αντιμετωπίσεις ως αντίπαλο. Με τον Κώστα Καραμανλή αυτό είναι πολύ δυσκολότερο. Δεν βρίσκεται απέναντι, αλλά ούτε και δίπλα. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αυτή η απόσταση θα γίνεται όλο και περισσότερο ορατή. Διότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει μπροστά της το ενδεχόμενο ενός «μετώπου Σαμαρά», αλλά την ίδια ώρα καλείται να λύσει έναν πολύ πιο σύνθετο γρίφο. Πώς θα επαναφέρει κοντά της τον Κώστα Καραμανλή όταν ο ίδιος δείχνει ότι δεν θέλει να επιστρέψει.

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