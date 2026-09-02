Ανοιχτός πόλεμος Σαμαρά – Γεωργιάδη με μήλο της έριδος το σκληρό δεξιό κοινό

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Από το «ολίγον ΛΑΟΣ» του Νίκου Τσιούτσια μέχρι τη woke ατζέντα και το «ακαθόριστο φύλο» του ΕΟΠΥΥ, η αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία αποκτά πλέον έναν σταθερό προσωπικό αντίπαλο, τον Άδωνι Γεωργιάδη. Και όλα δείχνουν ότι αυτή η σύγκρουση μόλις άρχισε.

Οι γέφυρες ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Άδωνι Γεωργιάδη φαίνεται ότι κόβονται η μία μετά την άλλη. Η σύγκρουση για την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, που στην πραγματικότητα ήταν απάντηση του κ. Σαμαρά στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Τσιούτσια και τον ίδιο, ήταν το τελευταίο επεισόδιο ενός πολιτικού πολέμου που πλέον δύσκολα μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις παλιές προσωπικές τους σχέσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ένα θέμα που περνάει στο συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και συνδέεται με τον νόμο για την ισότητα στον γάμο, για να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τη «woke ατζέντα» και την ιδεολογική μετάλλαξη του κόμματος. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, μόνο που η απάντησή του δεν περιορίστηκε στην ουσία, αλλά πέρασε ευθέως στην πολιτική επίθεση, αφού απέδωσε την αντίδραση Σαμαρά στον «οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του», υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όμως ο κ. Γεωργιάδης, μέσα από την απάντησή του, έκανε και κάτι άλλο: να εξομοιώσει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Βελόπουλο, βάζοντας και τους δύο να παλεύουν για τις ψήφους των δυσαρεστημένων της Νέας Δημοκρατίας και να είναι έτοιμοι να αποδομήσει ο ένας τον άλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Σχολιάζοντας την παρέμβαση Βελόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά για υποκρισία, έγραψε χαρακτηριστικά: «Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς».

Η σημειολογία είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Ο υπουργός Υγείας εμφανίζει πλέον τον Σαμαρά και τον Βελόπουλο ως δύο ανταγωνιστικούς πόλους στον ίδιο πολιτικό χώρο, οι οποίοι συναντώνται στον στόχο της φθοράς Μητσοτάκη, αλλά συγκρούονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τις ψήφους αυτής της φθοράς.

Από το «ολίγον ΛΑΟΣ» στον ανοιχτό «εμφύλιο»

Όταν ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτήρισε τη σημερινή ΝΔ ως κάτι που θυμίζει «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ» και «ολίγον παλιό ΛΑΟΣ», ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που βγήκε πρώτος και απάντησε, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Σαμαράς ήταν εκείνος που τον κάλεσε στη ΝΔ, μαζί με άλλα στελέχη προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ. Μία ημέρα αργότερα ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, σχολιάζοντας για τον κ. Τσιούτσια ότι, εάν αυτός πρόκειται να είναι ο «spokesman» του νέου εγχειρήματος, «δεν τα βλέπω καλά για τον πρόεδρο Σαμαρά», ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα ήθελε η σύγκρουση να εξελιχθεί σε έναν «εμφύλιο» ανταλλαγής προσωπικών επιθέσεων.

Το μήνυμα πίσω από τις λέξεις και τις δηλώσεις είναι πλέον καθαρό. Ο κ. Γεωργιάδης αναγνωρίζει ότι χρωστά πολιτικά στον Σαμαρά την είσοδό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σκοπεύει να μετατρέψει αυτή την πολιτική οφειλή σε ισόβια ασυλία. Εάν ο πρώην πρωθυπουργός επιλέξει την ολομέτωπη σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ, ο υπουργός Υγείας δείχνει αποφασισμένος όχι απλώς να απαντήσει, αλλά να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντεπίθεσης. Και αυτό το εκμυστηρεύεται στους δικούς του ανθρώπους. Ο σεβασμός προς τον κ. Σαμαρά θα σταματήσει εκεί που θα ξεκινήσει η σκληρή επίθεση του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία και στον ίδιο.

Άλλωστε, χθες, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, προειδοποίησε ότι, εάν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα και ξεκινήσει «βρίζοντας τη ΝΔ», δεν βλέπει καλά την προοπτική του εγχειρήματος. Και προφανώς αυτό είναι μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσει εκείνος την επίθεση στο νεοσύστατο κόμμα. Και όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν τον ίδιο μελλοντικό υποψήφιο για την ηγεσία της ΝΔ, απάντησε ότι μάχεται να πείσει τον Μητσοτάκη να κατέβει ακόμη και για τέταρτη φορά: «Έχουμε βρει έναν καλό πρωθυπουργό, γιατί να τον αλλάξουμε;».

Τα συγχαρητήρια στον Δένδια και η σκιά της διαδοχής

Και κάπου εδώ εμφανίζεται και ο Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε από το βήμα της Βουλής να συγχαρεί δημοσίως τόσο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας όσο και τον πρωθυπουργό για τη συμφωνία με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», χαρακτηρίζοντάς την μεγάλη εθνική επιτυχία.

Η εικόνα έχει ενδιαφέρον, καθώς στο παρελθόν οι σχέσεις Γεωργιάδη – Δένδια μόνο ανέφελες δεν ήταν, με σαφείς πολιτικές αποστάσεις και διαφορετικές στρατηγικές εντός της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι οι δυο τους έχουν «διαφορά χαρακτήρος», αλλά και ότι ο Νίκος Δένδιας διαθέτει μεγαλύτερη δημοφιλία και αποδοχή.

Τώρα, όμως, τα συγχαρητήρια περισσεύουν. Και με λίγη πολιτική κακία θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Άδωνις έχει έναν επιπλέον λόγο να εύχεται κάθε επιτυχία στον Νίκο Δένδια. Αν τελικά καταφέρει να πείσει τον Μητσοτάκη να μείνει πρωθυπουργός όχι μόνο για τρίτη, αλλά και για τέταρτη θητεία, στο πονηρό μυαλό του κ. Γεωργιάδη ο υπουργός Άμυνας δεν θα δει να ανοίγει ποτέ η πόρτα της διαδοχής για εκείνον.

Στην πολιτική, άλλωστε, ακόμη και τα συγχαρητήρια έχουν το δικό τους timing. Πέρα από αυτές τις αψιμαχίες, πάντως, το βέβαιο είναι ότι η περίοδος της προσεκτικής ουδετερότητας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά τελειώνει. Και ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται να αναλαμβάνει έναν ρόλο που γνωρίζει καλά. Ναι, είναι αυτός που παίρνει τις δύσκολες αποστολές και λέει δημοσίως και με ονοματεπώνυμο όσα άλλοι στη ΝΔ προτιμούν να αποσιωπούν.

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