ΠΑΣΟΚ: Επιστροφή στις ρίζες για να ξεκολλήσει – Η «επιχείρηση 3η Σεπτέμβρη» στην Κρήτη και το στοίχημα Ανδρουλάκη

Takeaways by to pontiki AI Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την Κρήτη για τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου, επιδιώκοντας να σηματοδοτήσει μια πολιτική επανεκκίνηση με αφετηρία την ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Κορυφαία στελέχη πραγματοποιούν περιοδείες σε όλο το νησί για την κινητοποίηση των πολιτών ενόψει της κεντρικής ομιλίας στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να συνδέσει τις ιστορικές καταβολές του Κινήματος με μια νέα πολιτική δυναμική, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας του απέναντι στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης.

Η εκδήλωση αποτελεί τον πρώτο σταθμό μιας στρατηγικής που θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος.

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Σε μια μεγάλη «πράσινη απόβαση» στην Κρήτη έχει εξελιχθεί ο φετινός εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αξιοποιήσει τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο ως μια ιστορική επέτειο, αλλά ως αφετηρία πολιτικής επανεκκίνησης.

Η επιλογή του Ηρακλείου και της Κρήτης μόνο τυχαία δεν είναι. Το νησί υπήρξε επί δεκαετίες ένα από τα ισχυρότερα «κάστρα» του ΠΑΣΟΚ, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη και παραμένει ένας τόπος στον οποίο το όνομα και τα σύμβολα του ιστορικού Κινήματος διατηρούν ισχυρό πολιτικό και συναισθηματικό φορτίο.

Η Χαριλάου Τρικούπη ποντάρει ακριβώς σε αυτό. Από τη Δευτέρα, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και κομματικά κλιμάκια έχουν απλωθεί και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας περιοδείες, συναντήσεις με φορείς και επαφές με πολίτες, με στόχο η κινητοποίηση να κορυφωθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το σύνθημα που επιλέχθηκε είναι χαρακτηριστικό των προσδοκιών που επενδύει η ηγεσία του κόμματος στη συγκεκριμένη εκδήλωση: «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης».

Από τον Ανδρέα στο στοίχημα της επανεκκίνησης

Υπάρχει, βέβαια, μια ισχυρή δόση πολιτικής νοσταλγίας σε όλο το εγχείρημα. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι το ιστορικό ΠΑΣΟΚ (του Ανδρέα Παπανδρέου) εξακολουθεί να διαθέτει μια πολύ ισχυρότερη συναισθηματική σχέση με ένα κομμάτι της κοινωνίας από εκείνη που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να οικοδομήσει το σημερινό κόμμα.

Η 3η Σεπτέμβρη, η Κρήτη, η αναφορά στις ιστορικές καταβολές του Κινήματος και η προσπάθεια για μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο λειτουργούν έτσι και ως μια «επιχείρηση επιστροφής στις ρίζες» – ειδικά εάν στη συγκέντρωση δώσει το παρών ο εγγονός του ιδρυτή, Ανδρέας Παπανδρέου, για τον οποίο λέγεται ότι ετοιμάζεται να πολιτευτεί στον συγκεκριμένο νομό στον οποίο ζει εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει το δημοσκοπικό άλμα που θα του επέτρεπε να εμφανιστεί ως αδιαμφισβήτητος εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό παιχνίδι, διεκδικώντας μεγάλο μέρος της ίδιας εκλογικής δεξαμενής στην οποία απευθύνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έτσι, η φετινή 3η Σεπτέμβρη αποκτά έναν χαρακτήρα πολύ διαφορετικό από μια συνηθισμένη κομματική επέτειο.

Το ΠΑΣΟΚ θέλει κόσμο στον δρόμο

Η επιλογή της πλατείας Ελευθερίας αντί μιας κλειστής αίθουσας είναι επίσης ενδεικτική. Ο στόχος είναι μια μεγάλη ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση, με κινητοποίηση των οργανώσεων από ολόκληρη την Κρήτη. Η επιχείρηση συνεχίζεται με νέα κλιμάκια.

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί η Άννα Διαμαντοπούλου μαζί με τους Στέφανο Παραστατίδη, Παύλο Χρηστίδη, Μιχάλη Χουρδάκη και Όλγα Μαρκογιαννάκη, με επισκέψεις στη λαϊκή αγορά του Ατσαλένιου και συναντήσεις με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Την ίδια ώρα ο Παύλος Γερουλάνος θα περιοδεύει στο Λασίθι, με επαφές στον Άγιο Νικόλαο και κάλεσμα προς μέλη και φίλους του κόμματος να δώσουν το «παρών» την Πέμπτη στην πλατεία Ελευθερίας.

Η παρουσία μάλιστα στην ίδια κινητοποίηση στελεχών που εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις και πολιτικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προσδίδει και έναν χαρακτήρα εσωκομματικής πανστρατιάς στην επιχείρηση.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η ηγεσία είναι ότι, τουλάχιστον μπροστά στην πολιτική μάχη που έρχεται, το κόμμα εμφανίζεται ενωμένο.

Η Κρήτη ως αφετηρία για τη ΔΕΘ

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο, η συγκέντρωση του Ηρακλείου είναι μόνο ο πρώτος σταθμός. Ακολουθεί η ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να παρουσιάσει ένα περισσότερο ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, με αιχμή την οικονομία, το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια και τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Υπό αυτή την έννοια, η 3η Σεπτέμβρη αποτελεί την προσπάθεια δημιουργίας του πολιτικού κλίματος και η Θεσσαλονίκη το επόμενο τεστ για το περιεχόμενο της πρότασης. Και υπάρχει πλέον ένας ακόμη παράγοντας που κάνει την εξίσωση δυσκολότερη: ο Αλέξης Τσίπρας.

Ήδη πολλοί συνδέουν ευθέως την επιλογή της Κρήτης και την προσπάθεια για επίδειξη οργανωτικής δύναμης με τη μάχη που ανοίγει στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Το πραγματικό στοίχημα της Πέμπτης, επομένως, δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γεμίσει μια πλατεία στην Κρήτη. Στο παραδοσιακό του κάστρο αυτό είναι ίσως το ευκολότερο μέρος της άσκησης.

Το δύσκολο είναι αν μπορεί να μετατρέψει το ιστορικό βάρος του ΠΑΣΟΚ που έρχεται από το παρελθόν σε πολιτική δυναμική για το ΠΑΣΟΚ του σήμερα.

Γιατί 52 χρόνια μετά την ιστορική 3η Σεπτέμβρη του 1974, το ζητούμενο για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι τόσο να θυμίσει από πού ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, όσο να πείσει ότι ξέρει πού θέλει να το πάει.

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