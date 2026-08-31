Γεωργιάδης κατά Τσούτσια: Έκανε κακό στον Σαμαρά με τη συνέντευξή του

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Σφοδρή επίθεση στον στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Τσούτσια, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για τα όσα είπε ο πρώτος για τον χαρακτήρα της ΝΔ.

Ο υπουργός Υγείας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν ο ίδιος ο Α. Σαμαράς που τον έφερε – μαζί με τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη – στη ΝΔ από το ΛΑΟΣ, προσθέτοντας, ταυτόχρονα, ότι η ΝΔ όχι μόνο πήρε κομμάτια του ΠΑΣΟΚ, αλλά συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Α. Σαμαρά – «και καλά έκανε», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Α. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός ήταν εκείνος που – καλώς – έκανε τον Γιάννη Στουρνάρα διοικητή της ΤτΕ.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι συνέχεια της πολιτικής Σαμαρά και διερωτήθηκε τελικά πόσο καλό έκανε η συνέντευξη Τσούτσια στον πρώην πρωθυπουργό. Αγριεύουν τα πράγματα…

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