Συνεργάτης Σαμαρά: «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι το σημιτικό ΠΑΣΟΚ με λίγο ΛΑΟΣ» – Η αποστροφή με νόημα για το νέο κόμμα

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Νέα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο στενός συνεργάτης και διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας, αφήνοντας ταυτόχρονα μια αποστροφή με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ήτοι για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη», έσπευσε όμως να διαχωρίσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την ιστορική φυσιογνωμία της κεντροδεξιάς παράταξης.

«Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μόλις πρόσφατα η κυβέρνηση «θυμήθηκε και τους πολίτες τους δεξιούς και κεντροδεξιούς», όροι που, όπως είπε, «τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη».

Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το περιβάλλον Σαμαρά επιμένει πλέον συστηματικά στη διάκριση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη. Πρόκειται για διαχωρισμό που αφήνει πολιτικό χώρο στον πρώην πρωθυπουργό να συνεχίζει να απευθύνεται στο παραδοσιακό ακροατήριο της ΝΔ, παρότι ο ίδιος βρίσκεται εκτός κόμματος.

«Ο Σαμαράς δεν έκλεισε την πόρτα στην παράταξη»

Ο Νίκος Τσούτσιας απέρριψε την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πλέον κόψει τους δεσμούς του με την παράταξη.

Η συγκεκριμένη διατύπωση αποκτά πρόσθετη σημασία μέσα στο συνεχιζόμενο σενάριο για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλωστε δηλώσει πρόσφατα ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και ότι θα τις ανακοινώσει «όταν και όπως πρέπει», χωρίς μέχρι σήμερα να αποκαλύπτει ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη κίνησή του.

Ο συνεργάτης του απέφυγε και σήμερα να προαναγγείλει ευθέως κάποια κίνηση. Όταν ρωτήθηκε εάν ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολιτικές επιδιώξεις, απάντησε ότι ένας άνθρωπος που έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός «δεν έχει καμία φιλοδοξία», υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις του γίνονται με κριτήριο την πατρίδα και την αίσθηση καθήκοντος.

Αμέσως μετά, ωστόσο, πρόσθεσε μία φράση που αναπόφευκτα θα τροφοδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπιστωμένη έλλειψη κοινωνικής εκπροσώπησης».

Η αναφορά δεν συνιστά ανακοίνωση νέου κόμματος – αυτό προφανώς θα το κάνει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός σε χρόνο που θα επιλέξει. Στο συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον, όμως, δύσκολα θεωρείται τυχαία. Πολύ περισσότερο όταν η συζήτηση για πιθανό νέο φορέα Σαμαρά βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη και έχουν καταγραφεί επαφές του πρώην πρωθυπουργού με στελέχη και πολιτευτές.

Η «έλλειψη κοινωνικής εκπροσώπησης» μπορεί συνεπώς να διαβαστεί και ως περιγραφή του πολιτικού κενού στο οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να απευθυνθεί μια ενδεχόμενη νέα πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά.

Σφοδρή επίθεση για τα ελληνοτουρκικά

Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης Τσούτσια αφορούσε, πάντως, την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα τα ελληνοτουρκικά.

Ο συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί σταθερές τις διεκδικήσεις της και επιχειρεί να αξιοποιήσει την ελληνική στάση για τη δημιουργία τετελεσμένων.

Κατά τον ίδιο, οι τελευταίες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών αποτελούν ουσιαστικά παραδοχή ότι τα «ήρεμα νερά» δεν υπήρξαν ποτέ πραγματικά ήρεμα, ενώ υπενθύμισε ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής είχαν προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτής της στρατηγικής.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Τσούτσιας υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι εάν πρέπει να υπάρχει διάλογος με την Τουρκία, αλλά με ποια ατζέντα, υπό ποιους όρους και μέχρι ποιο σημείο διεξάγεται αυτός ο διάλογος.

Έφτασε μάλιστα να υποστηρίξει ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας πάσχει» και πως «στην πραγματικότητα δεν έχουμε εξωτερική πολιτική», επαναφέροντας παράλληλα τη σύγκρουση που είχε οδηγήσει στη διαγραφή Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

Η απόσταση Σαμαρά – Μητσοτάκη παραμένει

Η σημερινή παρέμβαση επιβεβαιώνει, σε κάθε περίπτωση, ότι η απόσταση ανάμεσα στο περιβάλλον Σαμαρά και το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει μεγάλη και αγεφύρωτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να μην έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα κινηθεί πολιτικά, όμως οι συνεργάτες του οικοδομούν όλο και καθαρότερα ένα αφήγημα σύμφωνα με το οποίο άλλο η ιστορική κεντροδεξιά παράταξη και άλλο η σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πως η δημιουργία ενός νέου κόμματος, μπορεί να υπηρετεί την καλύτερη εκπροσώπηση της παράταξης απ’ όσο το κάνει αυτή η ΝΔ.

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