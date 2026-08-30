Διπλή επίθεση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση: Στο στόχαστρο ιδιωτικό χρέος, funds και Ταμείο Ανάκαμψης

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Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν την Κυριακή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού και με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.

Τα δύο κόμματα επικεντρώνονται σε διαφορετικά, αλλά κρίσιμα πεδία της οικονομικής πολιτικής: το ΠΑΣΟΚ στο ιδιωτικό χρέος, τους πλειστηριασμούς και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, ο ΣΥΡΙΖΑ στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στο πραγματικό αποτύπωμά τους στην οικονομία και την κοινωνία.

ΠΑΣΟΚ: «Ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων»

Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη σύγκρουση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες μετά την παρουσίαση των 10+1 προτάσεών του για το ιδιωτικό χρέος, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε στη σημερινή ανάρτησή του να αναφερθεί στο ζήτημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι η σιωπή αυτή είναι ενδεικτική της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι μέσα στο 2025 αναρτήθηκαν 70.000 προγράμματα πλειστηριασμών.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιτίθεται παράλληλα στην κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη στάση της απέναντι στα funds, υποστηρίζοντας ότι η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από την κυβερνητική επιχειρηματολογία.

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει μάλιστα μια παλαιότερη θέση της ΝΔ, όταν το 2018 είχε προτείνει να δίνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να εξαγοράζουν τα δάνειά τους πριν αυτά πωληθούν σε funds.

«Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας;», διερωτάται ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σήμερα απορρίπτει ως ανέφικτη μια λύση την οποία η ίδια υποστήριζε ως αντιπολίτευση.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή, όταν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απάντησε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες» και ότι σημαντικό μέρος όσων προτείνει έχει ήδη θεσμοθετηθεί ή εφαρμοστεί.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια;»

Σε διαφορετικό μέτωπο κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο στόχαστρο τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Η Κουμουνδούρου αμφισβητεί ευθέως τον ισχυρισμό ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν «στο έπακρο», αντιπαραθέτοντας στοιχεία για τις εκταμιεύσεις και την εκπλήρωση των οροσήμων του ελληνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, στις 23 Απριλίου η Ελλάδα είχε εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 35,95 δισ. ευρώ, ποσοστό 68,5%, ενώ είχε εκπληρώσει το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων. Επισημαίνει ακόμη ότι στις 27 Αυγούστου εγκρίθηκε από το ECOFIN νέα αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου.

Πέρα όμως από την απορρόφηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει κυρίως ζήτημα κατανομής των χρημάτων και κοινωνικού αποτελέσματος.

«Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή;», είναι το βασικό ερώτημα που απευθύνει προς τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μια ιστορική ευκαιρία για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του ΕΣΥ, της κοινωνικής κατοικίας και των δημόσιων υποδομών κατέληξε, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συγκέντρωση σημαντικού μέρους των πόρων στους οικονομικά ισχυρότερους.

Η οικονομία στο επίκεντρο πριν από τη ΔΕΘ

Οι δύο επιθέσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η οικονομία μπαίνει όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει της ΔΕΘ.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νέο πακέτο φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και προβάλλει την πορεία της οικονομίας και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην καθημερινή οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στο ιδιωτικό χρέος, στους πλειστηριασμούς, στη στεγαστική κρίση και στο ερώτημα πόσο από την ανάπτυξη και τους ευρωπαϊκούς πόρους έφτασε τελικά στη μεσαία τάξη και στους οικονομικά ασθενέστερους.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιλέγουν διαφορετικά πεδία αντιπαράθεσης, συγκλίνουν όμως σε ένα βασικό επιχείρημα: ότι πίσω από τη θετική εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει το Μέγαρο Μαξίμου, η πραγματική οικονομία και η καθημερινότητα μεγάλου μέρους της κοινωνίας εξακολουθούν να πιέζονται.

Και όλα δείχνουν ότι αυτή ακριβώς η σύγκρουση –ανάμεσα στους κυβερνητικούς δείκτες και την οικονομική καθημερινότητα– θα αποτελέσει ένα από τα βασικά πολιτικά μέτωπα της φετινής ΔΕΘ.

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