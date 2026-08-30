Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

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Καλά είναι τα μεγάλα λόγια, αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι ζόρικα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει, λέει, το έργο και την αυτοθυσία των εποχικών πυροσβεστών, αλλά αυτό δεν αρκεί. Tα προβλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι οτι οι μάχες που δίνουν δεν αντιμετωπίζονται με δηλώσεις.

Γι’ αυτό και τη Δευτέρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου. Ακόμα δηλαδή κι αν είναι λίγο… αφηρημένοι στην κυβέρνηση, με την κίνηση αυτή θα τους προσέξουν. Αν θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση στα αιτήματά τους μένει να φανεί.

31 Αυγούστου, ώρα 11:00



📍Μέγαρο Μαξίμου



❌️ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ !



Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε.



31 Αυγούστου, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στην οκταετή κοροϊδία που βιώνουμε.#Εποχικοί #Πυροσβέστες #ΠΑΣΣΥΠ pic.twitter.com/MSwZe851lo — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) August 29, 2026

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