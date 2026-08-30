Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού – Όπου φύγει – φύγει οι εκδρομείς του Σεπτέμβρη (Video)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την τελευταία Κυριακή του μήνα για μια σύντομη απόδραση, πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του και χιλιάδες ταξιδιώτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, καθώς από αύριο, Δευτέρα, για τους περισσότερους ξεκινά και πάλι η εργασιακή καθημερινότητα.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική από νωρίς το πρωί τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και στα διόδια της Ελευσίνας και των Μαλγάρων, με την κίνηση να αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες.

Πειραιάς: Χιλιάδες επιστρέφουν, αλλά και αρκετοί αναχωρούν για διακοπές

Στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες εκδρομείς επέστρεψαν από τα νησιά του Αιγαίου, έχοντας μαζί τους τις αποσκευές τους, με αρκετούς να προετοιμάζονται ήδη για την επιστροφή στην εργασία από αύριο.

Ωστόσο, η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας δεν είναι μόνο εικόνα επιστροφής. Αρκετοί είναι και εκείνοι που επιλέγουν να φύγουν ακόμη και την προτελευταία ημέρα του Αυγούστου, αξιοποιώντας την τελευταία ευκαιρία για μια ολιγοήμερη ή ακόμη και μονοήμερη απόδραση.

Στην πύλη Ε8, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, νωρίς το πρωί είχε σχηματιστεί ουρά οχημάτων από ταξιδιώτες που περιμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία.

Συνολικά, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν 8.937 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, 3.625 από τη Ραφήνα και 1.569 από το Λαύριο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί 22 αφίξεις πλοίων στον Πειραιά, ενώ στον Αργοσαρωνικό αναμένονται 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατηγά πλοία. Στη Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 20 δρομολόγια, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται να παραμείνει αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και να κορυφωθεί προς το βράδυ.

Διόδια Ελευσίνας: Πυκνή ροή χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με τη ροή των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας να είναι πυκνή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν καταγράφονται σημαντικά προβλήματα ή μεγάλες καθυστερήσεις, παρά την αυξημένη κίνηση.

Το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται να ενταθεί από το απόγευμα και κυρίως μετά τις 17:00, όταν θα επιστρέψουν τόσο όσοι είχαν πραγματοποιήσει μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο όσο και εκείνοι που ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιστροφή τους, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την οδήγηση εφόσον έχουν καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Παράλληλα, συνιστάται ο έλεγχος του οχήματος και ιδιαίτερα των ελαστικών πριν από την αναχώρηση, καθώς και η αποφυγή βαριών γευμάτων που μπορεί να προκαλέσουν κόπωση.

Μάλγαρα: Ουρά άνω του 1,5 χιλιομέτρου στην έξοδο από τη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Βόρεια Ελλάδα, στα διόδια των Μαλγάρων, όπου η εικόνα είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε όσους επιστρέφουν και σε εκείνους που πραγματοποιούν την τελευταία καλοκαιρινή τους εξόρμηση.

Στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, η ουρά των οχημάτων έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, ενώ η μέση αναμονή για τη διέλευση από τον σταθμό των διοδίων υπολογίζεται περίπου στα 20 λεπτά.

Πολλά από τα οχήματα που κινούνται προς την έξοδο έχουν προορισμό την Πιερία, με ταξιδιώτες να επιχειρούν να απολαύσουν μία τελευταία αυγουστιάτικη βουτιά. Ανάμεσά τους βρίσκονται και εκδρομείς που παραθέριζαν τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική.

Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Εκτός από όσους επιστρέφουν από τις παραλίες και τις τελευταίες τους εξορμήσεις, αρκετά είναι τα οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας από βαλκανικές χώρες.

Πρόκειται για Βαλκάνιους τουρίστες που ολοκληρώνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους.

Η εκτίμηση είναι ότι η εικόνα στα Μάλγαρα θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς η αυριανή ημέρα είναι εργάσιμη και για τη μεγάλη πλειονότητα των ταξιδιωτών οι καλοκαιρινές άδειες έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Η μεγάλη επιστροφή κορυφώνεται το απόγευμα

Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου εξελίσσεται έτσι σε ημέρα μεγάλης μετακίνησης, με χιλιάδες ταξιδιώτες να επιστρέφουν στα αστικά κέντρα, ενώ άλλοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού για μια σύντομη απόδραση.

Το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί από το απόγευμα, τόσο στις εθνικές οδούς όσο και στα λιμάνια, με τις αρχές να συνιστούν υπομονή, αυξημένη προσοχή και πιστή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε η επιστροφή από τις διακοπές να γίνει με ασφάλεια.

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