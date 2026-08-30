Πάτρα: Αυξημένα τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Τι πρέπει να προσέχουμε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυξημένη προσέλευση ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία της Πάτρας, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι τα περιστατικά συνδέονται με συγκεκριμένη περιοχή ή κάποιο μαγαζί της πόλης.

Όπως επισήμανε στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις περισσότερες λοιμώξεις ιογενείς και όχι ιδιαίτερα βαριές. Η μεγάλη μεταδοτικότητά τους, όμως, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αυξημένη διασπορά, που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γιατρούς στην προετοιμασία και τη συντήρηση των τροφίμων, κυρίως τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Οι πάγκοι, τα εργαλεία και τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά, ενώ τα τρόφιμα χρειάζεται να φυλάσσονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στις εγκύους.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες πρέπει ν’ αποφεύγεται η επαφή ωμών τροφίμων με μαγειρεμένα γεύματα, καθώς μπορεί να προκληθεί επιμόλυνση. Καθοριστικής σημασίας είναι και το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα πριν από την προετοιμασία ή την κατανάλωση φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κυριότερα συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι:

Υδαρής διάρροια.

Έμετοι και ναυτία.

Πόνος ή κράμπες στην κοιλιά.

Πονοκέφαλος και μυϊκοί πόνοι.

Κόπωση και ρίγη.

Χαμηλός πυρετός, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε 12 έως 72 ώρες από την έκθεση στον ιό και στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν σε 24 έως 48 ώρες, αν και ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο.

Βασικός κίνδυνος είναι η αφυδάτωση

Προειδοποιητικές ενδείξεις αποτελούν η ξηροστομία, η ζάλη και η μειωμένη ούρηση. Στα παιδιά μπορεί να παρατηρηθούν λιγότερα δάκρυα κατά το κλάμα, περιορισμένες βρεγμένες πάνες ή ασυνήθιστη υπνηλία.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει υγρά, εμφανίζεται αίμα στα κόπρανα ή υπάρχουν σημάδια αφυδάτωσης. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Διαβάστε επίσης:

Εγκέφαλος: Η μεγάλη αλλαγή μετά τα 50 που πιθανόν ανοίγει το δρόμο στην άνοια – Πώς αντιμετωπίζεται

Και τέταρτο ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την Ελλάδα – Η αγωνία των ασθενών και η επιστολή της ΕΟΠΕ στον υπουργό Υγείας

Καύσωνας και τεστοστερόνη: Πώς η βιταμίνη D «σώζει» τους άνδρες

