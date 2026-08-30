search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 15:11

Πάτρα: Αυξημένα τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Τι πρέπει να προσέχουμε

30.08.2026 15:11
gastrenteritida (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αυξημένη προσέλευση ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία της Πάτρας, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι τα περιστατικά συνδέονται με συγκεκριμένη περιοχή ή κάποιο μαγαζί της πόλης.

Όπως επισήμανε στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις περισσότερες λοιμώξεις ιογενείς και όχι ιδιαίτερα βαριές. Η μεγάλη μεταδοτικότητά τους, όμως, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αυξημένη διασπορά, που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γιατρούς στην προετοιμασία και τη συντήρηση των τροφίμων, κυρίως τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Οι πάγκοι, τα εργαλεία και τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά, ενώ τα τρόφιμα χρειάζεται να φυλάσσονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στις εγκύους.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες πρέπει ν’ αποφεύγεται η επαφή ωμών τροφίμων με μαγειρεμένα γεύματα, καθώς μπορεί να προκληθεί επιμόλυνση. Καθοριστικής σημασίας είναι και το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα πριν από την προετοιμασία ή την κατανάλωση φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κυριότερα συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι:

  • Υδαρής διάρροια.
  • Έμετοι και ναυτία.
  • Πόνος ή κράμπες στην κοιλιά.
  • Πονοκέφαλος και μυϊκοί πόνοι.
  • Κόπωση και ρίγη.
  • Χαμηλός πυρετός, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε 12 έως 72 ώρες από την έκθεση στον ιό και στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν σε 24 έως 48 ώρες, αν και ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο.

Βασικός κίνδυνος είναι η αφυδάτωση

Προειδοποιητικές ενδείξεις αποτελούν η ξηροστομία, η ζάλη και η μειωμένη ούρηση. Στα παιδιά μπορεί να παρατηρηθούν λιγότερα δάκρυα κατά το κλάμα, περιορισμένες βρεγμένες πάνες ή ασυνήθιστη υπνηλία.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει υγρά, εμφανίζεται αίμα στα κόπρανα ή υπάρχουν σημάδια αφυδάτωσης. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Διαβάστε επίσης:

Εγκέφαλος: Η μεγάλη αλλαγή μετά τα 50 που πιθανόν ανοίγει το δρόμο στην άνοια – Πώς αντιμετωπίζεται

Και τέταρτο ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την Ελλάδα – Η αγωνία των ασθενών και η επιστολή της ΕΟΠΕ στον υπουργό Υγείας

Καύσωνας και τεστοστερόνη: Πώς η βιταμίνη D «σώζει» τους άνδρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

navagio1
ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: Πληροφορίες για 6 νεκρούς από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

mougopetros-new
LIFESTYLE

«Ντάξει ρε παιδιά, ήπια δύο ποτά παραπάνω, λάθος μου»: Τι είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη του (Video)

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

paralia
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Βράχος αποκολλήθηκε και τραυμάτισε 34χρονη τουρίστρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

dortmund-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας - Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:10
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

navagio1
ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: Πληροφορίες για 6 νεκρούς από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

mougopetros-new
LIFESTYLE

«Ντάξει ρε παιδιά, ήπια δύο ποτά παραπάνω, λάθος μου»: Τι είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη του (Video)

1 / 3